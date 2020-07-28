Nubia تطلق هاتف الألعاب Red Magic 5S

أعلنت شركة (نوبيا) nubia في شهر آذار/ مارس الماضي عن هاتفها (رد ماجيك 5جي) Red Magic 5G الذي يمتاز بمواصفات قوية جدًا تؤهله ليكون من بين الهواتف الموجهة لعشاق الألعاب، واليوم أطلقت الشركة خليفته (رد ماجيك 5إس) Red Magic 5S.

ويمتاز (رد ماجيك 5إس) بنظام تبريد مُحسَّن مع غرفة تبديد الحرارة المطلية بالفضة، مما يعطي تبريدًا أفضل مقارنةً بأنابيب الحرارة النحاسية. أما باقي المواصفات، بالإضافة على تصميم الهاتف، فهي متشابهة مع (رد ماجيك 5جي).

ويمتاز هاتف (رد ماجيك 5إس) بأنه يقدم شاشة ذات معدل تحديث عالٍ جدًا بمعدل 144 هرتزًا، كما يمتاز بأنه يحتوي أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865). ويقدم أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 15 جيجابايت من نوع LPDDR5 الأحدث، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 الأحدث.

وتأتي شاشة الهاتف – الذي يدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس – بقياس 6.65 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وهي من نوع AMOLED. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ضمن الحافة العليا الضيقة للهاتف. وتحتوي الشاشة أيضًا على حساس بصمة بصري تحتها.

ولأن الهاتف موجّه لعشاق الألعاب، فهو يمتاز بنظام للتبريد النشيط بالهواء، وهو يجمع بين المروحة الدوارة وغرفة تبديد الحرارة. ويمكن الاستفادة من نظام التبريد للحيلولة دون ارتفاع حرارته أثناء شحنه، خاصةً أن الهاتف يدعم الشحن السريع باستطاعة 55 واطًا.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX686، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل (رد ماجيك 5جي) بواجهة المستخدم Red Magic OS المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف (رد ماجيك 5إس) بطراز يجمع بين اللونين الأزرق والأحمر، بالإضافة إلى طراز باللون الفضي. وهو سيتوفر بسعر يعادل 542 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 628 دولارًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 715 دولارًا لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت. هذا، وسيبدأ طرح الهاتف في الصين اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس المقبل، على أن يُطرح في الأسواق العالمية اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر القادم.