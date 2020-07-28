تتوفر معظم خدمات التخزين السحابي الآن بشكل مدمج في أنظمة تشغيل الحواسيب والهواتف المحمولة، حيث تساعدك على مزامنة الملفات في أجهزتك بسهولة، مما يتطلب منك العمل على تأمين حسابك بشكل قوي لعدم الوصول إلى ملفاتك وبياناتك.

إليك 7 نصائح تساعدك في تأمين حسابك في خدمات التخزين السحابي:

1- التحقق من صلاحيات الوصول للملفات والمجلدات:

تتيح لك خدمات التخزين السحابي مشاركة الملفات مع أشخاص آخرين بسهولة، ولكن هذا لا يعني أن تترك هذه الملفات بدون حماية أو تفعيل صلاحيات محددة لها، حيث يمكن أن يشكل الأمر خطورة على خصوصية ملفاتك في حالة وجد شخص آخر روابط المشاركة أو تمكن من الوصول إلى حساب شخص قمت بمشاركة الملفات معه.

لذا كن حذرًا عند مشاركة الملفات والمجلدات مع أي شخص، وأضف كلمات مرور وتواريخ انتهاء صلاحية للملفات التي تُشاركها، إذا كانت هذه الميزات متوفرة في خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها، كما أنه من المهم أيضًا إجراء تدقيق منتظم لجميع المشاركات النشيطة حاليًا في حسابك.

2- التخلص من الملفات والمجلدات المحذوفة:

توفر العديد من خدمات التخزين السحابي ميزة الاحتفاظ بالملفات المحذوفة لبضعة أيام أو أسابيع وبعضها لمدة 60 يومًا في حالة رغبتك في استعادتها، غالبًا ما يكون هذا مفيدًا جدًا إذا قمت بحذف ملف عن طريق الخطأ، ولكن يجب التأكد من حذف الملفات الحساسة بشكل نهائي مع عدم إمكانية استردادها.

إذا كنت تحذف شيئًا لا تريد بالتأكيد استعادته، ولا تريد بالتأكيد أن يعثر عليه أي شخص آخر – خاصةً إذا كان الملف أو إذا كنت تشارك الملف مع آخرين – ابحث عنه في سلة المهملات في الخدمة ثم قم بمسحه بشكل نهائي.

3- تحقق من تطبيقات الجهات الخارجية المتصلة بحسابك:

في بعض الأحيان قد يحاول مجرمو الإنترنت الوصول إلى حسابك في خدمات التخزين السحابي من خلال تطبيقات الجهات الخارجية التي يتم إقرانها بحسابك، وعلى الرغم من أنه من اللازم استخدام تطبيقات جهات خارجية، مثل: البريد الإلكتروني أو التقويم إلا أن أذونات الوصول التي منحتها لها قد يُعرض حسابك للخطر.

لذا يجب عليك التحقق بانتظام من تطبيقات الجهات الخارجية المقترنة بحساب التخزين السحابي الخاص بك، وقم بإزالة أي تطبيقات لا تستخدمها بكثرة.

4- تشغيل ميزة الإشعارات في حسابك:

تدعم معظم خدمات التخزين السحابي ميزة إرسال الإشعارات عند حدوث أي نشاط في حسابك حتى في حالة عدم استخدامك للخدمة، مثل: عمليات تسجيل الدخول الجديدة، والمشاركات الجديدة التي تم إنشاؤها، أو الملفات والمجلدات التي تمت إزالتها، لمعرفة ما يحدث في حسابك باستمرار.

5- تسجيل الخروج عندما لا تستخدم حسابك:

من أجل الوصول السريع، ربما ترغب في الاحتفاظ بتسجيل الدخول إلى خدمة التخزين السحابي أثناء استخدامها، ولكن عند الانتهاء، من المهم أن تقوم بتسجيل الخروج لإيقاف وصول أي شخص آخر إلى ملفاتك، خاصة إذا كنت تدخل إلى حسابك من حاسوب مشترك.

6- حماية أجهزتك ضد الوصول غير المصرح:

من المهم أيضًا أن تعمل على حماية أجهزتك التي تُسجل الدخول من خلالها إلى حسابات التخزين السحابي الخاصة بك من خلال تفعيل ميزات الأمان المتوفرة، مثل: رمز التعريف الشخصي، أو بصمة الإصبع، أو تقنية التعرف على الوجه إذا كانت تدعم ذلك، ومن ثم حتى في حالة فقد جهاز أو سرقته ستكون ملفاتك آمنة، ولا يمكن الوصول إليه.

7- تمكين خيارات استرداد الحساب:

نسيان بيانات الوصول إلى حسابك في خدمات التخزين السحابي واردة، لذا من المهم تفعيل خيارات استرداد الحساب وتحديثها باستمرار، لذا ابحث عن خيارات الاسترداد في قسم الإعدادات في حسابك في الخدمة وتأكد من أنها محدثة.