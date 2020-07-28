4 طرق لاستخدام البيانات تتيح تحسين الحملات الإعلانية

تعتبر البيانات شريان الحياة لكل الحملات الإعلانية الناجحة، وكلما زادت البيانات التي يمكنك إدخالها في الحملات الإعلانية، على فيسبوك وجوجل، كلما كانت هذه الحملات أكثر دقة، وعندما تكون الحملات الإعلانية أكثر دقة، فإنها تقلل من التكلفة وتحسن معدلات التحويل وتعزز النتيجة النهائية.

لا يزال ما يقرب من ثلث المسوقين يقولون إن مؤسساتهم غير قادرة على استخراج رؤى ذات مغزى حول استهلاك المحتوى من بياناتهم وتحليلاتهم، ويرتفع هذا الرقم إلى حد كبير بالنسبة إلى أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة الذين يديرون الحملات التسويقية الخاصة بشركتهم.

يعد استخدام البيانات لتحسين الحملات الإعلانية على فيسبوك وجوجل عملية معقدة تتطلب بشكل عام مساعدة مختص، حيث تحتاج إلى إضافة (البيكسل) إلى موقعك وتكوينه بشكل صحيح للحصول على البيانات السليمة لعملك.

لهذا من الجيد أن تعرف عن الخيارات البديلة التي تساعدك في استخدام البيانات لتحسين حملاتك الإعلانية.

هي أداة تمكنك من تتبع أي أحداث مخصصة على موقع الويب، مثل تتبع شخص يشاهد مقطع فيديو بالكامل أو إضافة منتج إلى سلة التسوق أو الاشتراك في الرسائل الإخبارية بالبريد الإلكتروني دون استخدام أي رمز.

حيث تتيح لك الأداة إضافة أزرار أو إجراءات أخرى إلى موقعك، وتقوم تلقائيًا بوضعها في مجموعة الحدث المناسبة وترسل البيانات إلى فيسبوك و جوجل، دون القيام بأي ترميز.

لدى شركة جوجل أداة مفيدة تسمى (Google Data Studio)، والتي تمكنك من دمج جميع بياناتك بين (Google Analytics) و(Facebook Ad Manager) وإعلانات جوجل.

بمجرد تجميع كل بياناتك في (Google Data Studio)، يمكنك إنشاء مجموعة كاملة من الرسوم البيانية التي تسهل عليك تحليل ورسم الأفكار، كما يمكن أن تساعدك هذه الرسومات التوضيحية على رؤية اتجاهات التسويق وتحديد الإعلانات الأكثر ربحية واستخلاص استنتاجات حول حملاتك التسويقية، ولكنك ستظل بحاجة إلى تطبيق هذه الاستنتاجات بنفسك.

اختبار A / B:

لا يزال اختبار التقسيم (A / B) أسلوبًا محبوبًا لدى العديد من جهات التسويق، فهو يقدم مجموعة كاملة من البيانات القيمة التي يمكنك استخدامها لتحسين الحملات الإعلانية في جوجل وفيسبوك.

هناك مجموعة من الأدوات التي تساعد على تسهيل إعداد اختبار التقسيم (A / B) وتشغيله وتحليله، لذا يجدر الاستفادة منها، على سبيل المثال لا الحصر، يحتوي (AdEspresso) على أداة شائعة تساعدك في معرفة الأوقات التي تحقق فيها إعلاناتك أفضل أداء كما تتيح الأداة معرفة الإعلانات التي تحقق أكبر عدد من النقرات ومرات الظهور والتحويلات وما إلى ذلك.

علامات (UTM) :

من أكبر التحديات التي تواجه استخدام البيانات لتحسين الحملات الإعلانية هي محاولة تحديد إحالة النقرة الأخيرة. حيث يمكن أن تظهر النقرات من فيسبوك، على وجه الخصوص، على (Google Analytics) على شكل (m.facebook.com/referral) أو (facebook.com/referral) أو أشكال أخرى، مما يجعل من الصعب للغاية تحديد الزيارات التي جاءت من الحملات الإعلانية على فيسبوك.

تساعدك علامات (UTM) في ضمان أن كل نقرة مدفوعة بواسطة فيسبوك تُنسب إلى مصدرها بشكل صحيح. ويمكنك استخدام أداة إنشاء (Facebook UTM) المضمنة في فيسبوك، ولكن لا يزال هناك خطر كبير بأن ينتهي بك الأمر إلى إصدارات مختلفة من فيسبوك مكتوبة في الأداة. كما يساعد مدير (UTM) مثل (UTM Smart Manager) على توحيد جميع علامات (Facebook UTM) الخاصة بك بحيث ينتهي بك الأمر ببيانات تسويق موثوقة وذات جودة لدفع حملاتك التسويقية إلى الأمام.

يمكن أن يساعدك مدير علامات (UTM) أيضًا في تحليل البيانات من خلال توفير منصة تحليلات أسهل استخدامًا من (Google Analytics) والتي غالبًا ما تعطي صورة غير مكتملة لبيانات التسويق في فيسبوك.