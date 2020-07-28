إذا كنت تريد بيع هاتف أندرويد القديم أو تفكر في إعطائه لشخص آخر، أو التبرع به فلا بدّ أن تتأكد من حذف كل بياناتك الشخصية بالكامل قبل أن تترك هاتفك.

الجدير بالذكر أن شركة (أفاست) Avast الرائدة في مجال منتجات الأمن والخصوصية الرقمية أجرت سابقًا تجربة لاختبار إمكانية الوصول إلى البيانات في الهواتف القديمة، حيث اشترت 20 هاتفاً ذكياً مستعملًا من موقع Ebay، وكانت قادرة على استعادة الصور التي كانت في تلك الهواتف، إلى جانب عمليات البحث في محرك جوجل والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتفاصيل جميع المكالمات الهاتفية عليها.

لذلك قبل التخلص من هاتفك القديم ستحتاج إلى حذف بياناتك والتأكد من عدم إمكانية استرجاعها، لأن آخر شيء تريده هو أن يقوم المالك الجديد لهاتفك باستعادة بياناتك الشخصية.



إليك 3 خطوات لمحو بيانات هاتف أندرويد القديم قبل التخلص منه:

1- تأكد من تشفير هاتف أندرويد الخاص بك:

يعتبر أكبر المخاوف المتعلقة بالخصوصية هو قدرة المالك الجديد على استعادة بيانات هاتف أندرويد القديم الخاص بك باستخدام أدوات استعادة البيانات حتى في حالة إرجاع الهاتف إلى وضع المصنع، وهذا هو السبب في أن الخطوة الأولى والأكثر أهمية في محو بيانات الهاتف بشكل آمن هي التأكد من أنه مشفر بشكل كامل.

وبهذه الطريقة، حتى إذا وقع هاتفك في يدي الشخص الخطأ، وكان قادرًا على استعادة البيانات التي قمت بمسحها، فستظل معلوماتك الحساسة غير قابلة للقراءة تقريبًا، إذا كان هاتفك حديثًا فمن شبه المؤكد أنه سيتم تشفيره افتراضيًا، ولكن إذا كنت تتخلص من هاتف أندرويد قديم نسبيًا، فقد لا يكون كذلك، وفي كلتا الحالتين، يجدر بك التحقق مرة أخرى للتأكد.

2- إزالة شريحة SIM وأي بطاقات تخزين:

الآن بعد أن أصبحت بياناتك آمنة، خصص بعض الوقت للتأكيد من إزالة شريحة SIM، حتى لو كنت ستحصل على شريحة جديدة؛ لأن الشريحة القديمة تحتوي على جميع جهات الاتصال الخاصة بك، وكذلك أي بطاقات ذاكرة خارجية في هاتفك القديم.



3- قم بإجراء إعادة ضبط المصنع لمسح الهاتف بالكامل:

هذا الجزء المهم؛ ويجب أن تنظر إليه بشكل خاص، حيث يتيح لك خيار (إعادة ضبط المصنع) إرجاع الهاتف إلى حالته الأصلية، ومن ثم أي شخص يمتلك الهاتف من جديد يجب عليه القيام بإعداد الهاتف من البداية ليتمكن من استخدامه.

خيار (إعادة ضبط المصنع) ستجده في تطبيق (الإعدادات) ضمن قسم يُسمى (النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين) أو (إعادة التعيين) أو (خيارات إعادة التعيين) بحسب طراز الهاتف والشركة المصنعة له، ابحث عنه وحدده لإجراء إعادة تعيين كاملة لبيانات المصنع وحدد أي خيارات لاحقة لمحو جميع أنواع البيانات والحسابات في هاتفك.

ومن المحتمل أن يمنحك نظام التشغيل أندرويد شاشة تأكيد، ثم يطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي أو النمط أو كلمة المرور، أكمل كل هذه المهام، ثم دع نظام التشغيل يقوم بالعمل وحده وسيستغرق ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة على الأكثر.