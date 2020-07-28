معرض التقنية العالمي CES سيقام عبر الإنترنت في 2021 بسبب كورونا

قالت (جمعية تقنية المستهلك) Consumer Technology Association المُنظِّمة لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES – الذي يُعدّ أكبر معرض للتقنية والأجهزة في العالم: إن المعرض لعام 2021 سيُقام عبر الإنترنت فقط بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.

ومع أن شركات التقنية الكبرى، مثل: آبل، وجوجل، وسامسونج تُقيم أحداثًا منفصلة لإطلاق منتجاتها، إلا أن الشركات الأصغر كانت تستغل المعرض الذي يُقام خلال شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية للإعلان عن منتجاتها، كما أن الحدث يمثل فرصة تجمع بين شركات التقنية والمستهلكين.

وبالنظر إلى أن معرض CES هو أكبر حدث سنوي في مدينة لاس فيجاس، فإن إلغاءه سيمثل ضربة للمدينة، حيث ترتفع أسعار الفنادق وتزدحم الطرق مع حركة المرور خلال الحدث. وفقًا لجمعية تقنية المستهلك، بلغ عدد حضور معرض CES 2020 نحو 170,000 شخص، عدد الذي حضروا من خارج الولايات المتحدة نحو 60,000 شخص.

وقال (جاري شابيرو) – الرئيس التنفيذي لجمعية تقنية المستهلك: إن القرار اتخذ الآن لإعطاء الشركات والشركاء في لاس فيجاس الوقت للتخطيط للمستقبل. وأضاف: “لا نعتقد أنه سيكون هناك لقاح متاحًا وآمنًا ومُختبرًا يرتاح له للناس بحلول شهر كانون الثاني/ يناير”.

وقال شابيرو: إن أسعار حضور معرض CES عبر الإنترنت لم تُحدَّد بعد. وكانت قد تراوحت أسعار تذاكر معرض CES 2020 بين 300 دولار و1700 دولار أمريكي. هذا، وسيُقام معرض CES 2021 خلال المدة بين 6 و9 كانون الثاني/ يناير القادم.

يُشار إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم منذ مطلع العام الحالي، فقد أُلغيت العديد من المؤتمرات والأحداث التقنية، مثل: المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، بالإضافة إلى أحداث من كبرى شركات التقنية، مثل: جوجل، وفيسبوك، وآبل التي فضلت عقد أحداثها السنوية عبر الإنترنت.