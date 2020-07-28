ما هي أبرز التغييرات في تحديث تطبيق أليكسا الأخير؟

أعلنت أمازون يوم أمس الأثنين أنها بدأت في طرح تطبيق المساعد الرقمي الخاص بها (أليكسا) Alexa المُعاد تصميمه بالكامل لأجهزة آيفون من آبل، والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، بالإضافة إلى حواسيب (فاير) Fire اللوحية من أمازون نفسها.

حيث من المتوقع أن يضم التصميم الجديد للتطبيق العديد من التغييرات لجذب المستخدمين لاستخدامه في الأجهزة المختلفة، فما هي أبرز هذه التغييرات؟

إليك أبرز التغييرات في تطبيق أليكسا من أمازون المُعاد تصميمه بالكامل:

على الرغم من أن المساعد الصوتي أليكسا يرتبط بشكل شائع بمكبرات الصوت الذكية التابعة شركة أمازون، مثل: (إيكو) Echo، ومنصة (فاير تي في) Fire TV، إلا أنه متاح أيضًا على أنظمة تشغيل ومنصات أخرى، حيث يقدم العديد من الوظائف نفسها التي تقدمها المساعدات الرقمية الأخرى، مثل: سيري من آبل ومساعد جوجل.

ولكن غالبًا ما يكون تطبيق (أليكسا) الحالي صعب الاستخدام، حيث يقدم مطالبات عشوائية غير ذات صلة في الشاشة الرئيسية وتجبر المستخدمين على البحث في القوائم للعثور على إعدادات مختلفة.

ولكن التصميم الجديد للتطبيق سيصلح ذلك بصورة كبيرة، حيث تقول أمازون: “إن التطبيق سيضع ميزاتك الأكثر استخدامًا في الشاشة الرئيسية، حيث سترى تذكيراتك، وقائمة تشغيل Spotify التي كنت تستمع إليها، وقائمة التسوق الخاصة بك، والإشعارات القادمة، وكتاب Audible الذي بدأت بقرائته، وهذا يعني أن شاشة تطبيق (أليكسا) الرئيسية الجديدة ستكون مخصصة لك فقط”.

وقامت أمازون أيضًا بنقل زر (أليكسا) من أسفل التطبيق إلى الأعلى، حيث تقول إنه من السهل العثور عليه، كما سيتم نقل التذكيرات والمهارات والإعدادات والخيارات الأخرى من القائمة – حيث كان من الصعب العثور عليها – إلى زر جديد يُطلق عليه (المزيد) More في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

ومن المتوقع أن تدفع التغييرات الجديدة في تطبيق (أليكسا) المعاد تصميمه مستخدمي أمازون إلى جعله هو التطبيق الرئيسي لهم عبر جميع أجهزتهم عوضًا عن تطبيقات المساعدات الرقمية الأخرى.

وقد أعلنت شركة أمازون أن تحديث التطبيق سيكون متاحًا لجميع المستخدمين في النصف الأخير من شهر أغسطس القادم.