كيفية مشاركة الملفات في تيليجرام مع نفسك

يعتبر تطبيق تيليجرام من أبرز المنافسين لتطبيق واتساب الشهير، حيث يتمتع تطبيق تيليجرام ببعض المزايا التي تجعله يتفوق على باقي تطبيقات التراسل الفوري التي يتم استخدامها، ومن أبرز مزايا التطبيق هي ميزة التخزين، حيث يوفر لك مساحة تخزين مجانية وغير محدودة لجميع ملفاتك.

كما أعلن تطبيق تيليجرام أمس أنه سيرفع الحد الأقصى لحجم الملفات التي يمكنك إرسالها إلى 2 جيجابايت، مع الحفاظ على خدمة التخزين السحابي مجانية.

إذا كنت تستخدم التطبيق بالفعل، فإن الخدمة التي تنتقل من الحد السابق البالغ 1.5 جيجابايت إلى 2 جيجابايت للملفات الفردية ربما لا تبدو بهذا الحجم الكبير، لكن لا يزال هذا التطبيق أداة رائعة لمشاركة الملفات مع الأصدقاء أو مع نفسك.

كيفية مشاركة الملفات مع نفسك في تيليجرام:

إن مشاركة الملفات مع نفسك على التطبيق أمر سهل جدًا، فما عليك سوى توفير رقم هاتفك، ولا يلزم اسم مستخدم أو كلمة مرور، مع أن التطبيق يتيح إمكانية إنشاء اسم مستخدم إذا أردت؛ فهو يسمح للآخرين بالعثور عليك في الخدمة بسهولة أكبر إذا قمت بإنشاء اسم المستخدم.

بمجرد الإنتهاء من إعداد التطبيق، فإن أسهل طريقة لإنشاء محادثة مع نفسك – والتي ستكون بمثابة لحفظ ملفاتك – هي إنشاء قناة خاصة جديدة لك فقط.

سيظل التطبيق يمنحك رابط دعوة يمكنك من خلاله دعوة المستخدمين الآخرين للانضمام إلى القناة المذكورة، ولكن فقط تجاهل هذا الرابط إذا كان كل ما تبحث عنه هو طريقة سهلة لمشاركة الملفات بسرعة بين أنظمتك وأجهزتك.

نحن في البوابة العربية للأخبار التقنية نستخدم أجهزة حاسب تعمل بأنظمة مختلفة ويساعدنا تيليجرام بشكل كبير في الحفاظ على الملفات التي نريد استخدامها على أي حاسب أو هاتف ذكي نستخدمه، ولا نقلق أبدًا بشأن حجم الملفات أو مقدار المساحة التي تشغلها، كما تبقى الملفات التي تتم إضافتها إلى قناة تيليجرام إلى الأبد.

يمكنكم الاطلاع على كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بالتطبيق من خلال متابعة القسم الخاص به على موقعنا، كما يمكنكم الاطلاع على كافة الحيل والمزايا التي يمكنكم استخدامها في التطبيق من خلال القسم ذاته.