صفقة اليوم.. احترف مهارات ريادة الأعمال مع خصم 98%

عندما يتعلق الأمر ببدء مشروعك الناشئ، فلن يكون هناك ثوابت معينة يمكن أن تتبعها لتصل إلى قمة النجاح، لكن كما يخبرنا أنجح رواد الأعمال هناك قواسم مشتركة يمكن تطوير مهاراتك فيها قبل تجربة بدء مشروعك الخاص. ابتداءً من كيفية زيادة الإيرادات وخفض التكاليف إلى الحد الأدنى باستخدام البرامج المتخصصة، وإيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة، وانتهاءً بكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي عادةً يرتكبها رواد الأعمال الجدد.