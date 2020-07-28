صفقة اليوم.. احترف مهارات ريادة الأعمال مع خصم 98%

- حزمة احتراف مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع The Entrepreneur & Business Skills Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 273.
- المدة: 12 ساعة.
- عندما يتعلق الأمر ببدء مشروعك الناشئ، فلن يكون هناك ثوابت معينة يمكن أن تتبعها لتصل إلى قمة النجاح، لكن كما يخبرنا أنجح رواد الأعمال هناك قواسم مشتركة يمكن تطوير مهاراتك فيها قبل تجربة بدء مشروعك الخاص. ابتداءً من كيفية زيادة الإيرادات وخفض التكاليف إلى الحد الأدنى باستخدام البرامج المتخصصة، وإيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة، وانتهاءً بكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي عادةً يرتكبها رواد الأعمال الجدد.
- ستساعدك هذه الحومة التدريبية على تتعلم الكثير من أسرار وإستراتيجيات إنشاء مشاريع تجارية ناجحة، وكيفية الوصول إلى أفكار رائعة، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة من خلال الاستفادة من الويب والتقنيات الجديدة الأخرى، واكتشاف أسرار رواد الأعمال لتحقيق التوازن والنجاح، ومعرفة المخاطر التي يجب تجنبها.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام منهجية (أجايل) Agile، وطريقة (سكرم) Scrum، و Kanban في تطوير المنتجات، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وكيفية التأهل لاجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة سكرم ماستر (Professional Scrum Master) المعتمدة.
- كما ستتعرف على الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الآلاف من رواد الأعمال الناجحين في أعمالهم والتي ستساعدك على إدارة مشروعك بنجاح دون إضاعة وقتك.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية حول كيفية استخدام منصة (كانفا) Canva – إحدى أهم المنصات المتخصصة في مجال التصميم – في إنشاء تصاميم مناسبة لعلامتك التجارية دون عناء، وتصميم مواد تسويقية عالية الجودة بأقل تكلفة.
- كما تحتوي الحزمة على دورة أخرى للتدريب على ما يلزم لبدء نشاط تجاري إبداعي من المنزل، والتعرّف على إستراتيجيات البيع، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- وهناك دورة أخرى حول مفهوم (شخصية المشتري) Buyer Persona أحد أفضل المفاهيم التي أصبحت أداة قوية لأي رجل أعمال، أو مسوق، أو مندوب مبيعات لاستهداف الجمهور المناسب في اللحظة المثالية وباتباع النهج الصحيح. ستتعلم ما هي شخصية المشتري، وكيفية الاستفادة من إنشاء (شخصية مشتري) فعالة، وطريقة تكييف إستراتيجية التسويق الخاصة بك، والمبادئ التي يجب اتباعها عند القيام بذلك.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1796 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Buyer Persona Creation Guide for Entrepreneurs
- Canva Graphic Design for Beginners How-To Guide
- Successful Entrepreneurs 2.0: The Online Tools Guide
- 5 Ways to Start an Online Home-Based Business in 2020
- How To Build An Online Business Using Easy Traffic Sources
- User Stories for Agile Scrum+Product Owner+Business Analysis
- Kanban: Productivity & Efficiency for Agile Lean Project
- Product Management: Agile Requirements Using Product Backlog
- Scrum Certification Prep + Scrum Master+ Agile Scrum Training