جيتس: الأكاذيب تنتشر أسرع من الحقائق عبر مواقع التواصل

قال الملياردير الأمريكي (بيل جيتس) لشبكة (سي إن بي سي) CNBC: إن المعلومات الخطأ تميل إلى الانتشار على نحو أسرع من الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جيتس في مقابلة مع (أندرو روس سوركين) من CNBC؛ بُثَّت يوم الثلاثاء: “عندما تدع الناس يتواصلون، عليك أن تتعامل مع حقيقة أن بعض الأشياء غير الصحيحة المثيرة للغاية يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة مقارنةً بالحقيقة”. وأضاف: “وقد شهدنا ذلك دائمًا مع اللقاحات”.

وقال جيتس: إن الحقائق تنتشر ببطء على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنةً بالمعلومات الخطأ “السلبية”، مما يجعل مهمة شركات، مثل: فيسبوك وتويتر، في تحقيق التوازن صعبة.

وقال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في مقابلة أُجريت معه يوم الاثنين: “إنه لمن الصعب للغاية أن تتمكن فيه شركات الإعلام هذه من متابعة كل ما يقال على منصاتها وأن تحذف الأشياء الخطأ تمامًا، وتتخلص من تلك الأشياء أو تبطئ انتشارها”. وأضاف أن الأمر الذي يزيد من تعقيد مراقبة المعلومات الخطأ على فيسبوك هو قراره لعام 2019 بتشفير الرسائل المباشرة للمستخدمين على خدمة التراسل الفوري واتساب.

وقال جيتس: “حتى أن بعض الرسائل على منصاتها لا تراها تلك الشركات بسبب التشفير على واتساب”. وأضاف: “لكيلا يتحملوا أي مسؤولية، فقد جعلوا ذلك مبهمًا. كما تعلمون، مهما كانت المشكلات، سواء مكافحة اللقاح، والمواد الإباحية للأطفال – فهي الآن لا تستطيع التدخل في هذه الأشياء”.

وتطرق جيتس إلى تعليقات (إيلون ماسك) – الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية (تيسلا) وشركة الفضاء (سبيس إكس) – المثيرة للجدل عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وهو يرى أن على ماسك أن يهتم بشؤونه الخاصة وألا يتكلم فيما لا يعرفه ويجيده.

وقال جيتس: “إن وضع إيلون هو الحفاظ على مستوى عالٍ من التعليقات الشنيعة”. وأضاف: “إنه ليس من أهل اللقاحات. فهو يصنع سيارة كهربائية عظيمة. وصواريخه تعمل جيدًا، لذلك سمح لنفسه أن يقول هذه الأشياء. آمل ألا يخلط بين المجالات التي لا يجيدها”.