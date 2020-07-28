تينسنت تتجاوز فيسبوك من حيث القيمة السوقية

تجاوزت شركة تينسنت (Tencent) الصينية شركة فيسبوك الأمريكية لتصبح منصة التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سهم تينسنت، العملاقة الصينية على الإنترنت، بنسبة تصل إلى 4.7 في المئة، مما رفع رأسمالها السوقي إلى 670 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالقيمة السوقية للمنافس الأمريكي البالغة 657.83 مليار دولار.

وقبل أكثر من أسبوعين بقليل، أطاحت شركة علي بابا (Alibaba)، عملاقة التجارة الإلكترونية، بفيسبوك بصفتها الشركة السادسة في العالم من حيث القيمة، إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة علي بابا نحو 673 مليار دولار.

ولطالما كانت شركات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية رائدة في العالم، لكن الابتكار الصيني والنفوذ في كل شيء من المدفوعات الرقمية وتطوير (5G) إلى الألعاب عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية أصبح جزء من مجموعة من التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.

وفي ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، سنشهد دخول المزيد من الشركات الصينية قائمة الشركات الكبرى عالميًا، وسيستمر هذا الاتجاه على المدى الطويل في المستقبل المنظور، لكن العلاقات الصينية الأمريكية قد تجعل الوضع معقدًا.

ويمتلئ النظام البيئي في تينسنت بالألعاب والشبكات الاجتماعية والمدفوعات المحمولة والموسيقى ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى السحابة، ويضم تطبيق (WeChat) للتواصل الاجتماعي والرسائل والمدفوعات المحمولة أكثر من مليار مستخدم.

وارتفع سهم الشركة بعد الهبوط الكارثي في عام 2018 عندما واجهت تجميدًا لمدة تسعة أشهر من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة للعبة.

ويطلق على الشركة الصينية اسم قوة ألعاب الجوال العالمية، ويبدو أنها في وضع جيد لاغتنام فرص التوسع في الخارج التي تعتمد على تنفيذ قوي في أنواع مختلفة من الألعاب وتشغيل أكثر من 480 لعبة محمولة.

ودخلت شركة (TSMC) التايوانية السباق باعتبارها الشركة العاشرة الكبرى في العالم من حيث القيمة السوقية.

وتحتل شركة أرامكو (Aramco) السعودية المرتبة الأولى في القائمة بصفتها الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 1.75 تريليون دولار، تليها شركة آبل لتصنيع أجهزة آيفون بقيمة سوقية تبلغ 1.61 تريليون دولار.

ووفقًا لتصنيفات مؤشر بلومبرج، فإن بوني ما هواتنغ (Pony Ma Huateng)، مؤسس شركة تينسنت، هو أغنى شخص في الصين ويحتل المرتبة 20 في العالم بثروة تبلغ 52.2 مليار دولار، ويليه جاك ما (Jack Ma)، مؤسس شركة علي بابا، الذي يحتل المرتبة 21 في العالم بثروة تبلغ 50.5 مليار دولار.