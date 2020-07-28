تويتر يُقيِّد وصول ابن ترامب بسبب كورونا

قيّد موقع تويتر اليوم الثلاثاء وصول نجل الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إلى حسابه بعد مشاركة مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ينتهك قواعدها الخاصة بالمعلومات الخطأ عن الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.

ودعا متحدث باسم تويتر نجل الرئيس لانتهاكه سياستها بشأن “نشر المعلومات المضللة التي قد تكون ضارة وذات صلة بـ (كوفيد-19)”. ومنذئذ، فقد حُذفت التغريدة المعنية، التي تحتوي مقطع فيديو سريع الانتشار عن استخدام مركب (هيدروكسي كلوروكوين) لعلاج (كوفيد-19).

ولا يزال دونالد ترامب الابن قادرًا على تصفح التطبيق، لكنه غير قادر على نشر تغريدات، أو إعادة تغريدها، أو متابعتها، أو الإعجاب بها لمدة 12 ساعة.

وفي تصريح لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الأمريكية، ردد (أندي سورابيان) – المتحدث باسم ترامب الابن – شكاوى غير مثبتة من المحافظين بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر تحاول إسكات المحافظين على منصاتها الخاصة.

وقال سورابيان في البيان: “إن تويتر الذي علَّق حساب دونالد الابن لمشاركة مقطع فيديو سريع الانتشار من مختصين طبيين يناقشون وجهات نظرهم عن (هيدروكسي كلوروكوين) دليل آخر على أن شركات التقنية الكبرى عازمة على كبت حرية التعبير على الإنترنت ،وهي مثال آخر على ارتكاب تدخل انتخابي لخنق الأصوات الجمهورية”.

وقال الموقع: إنه لم يُعلِّق حساب ترامب الابن، بل حدّ من وصوله. وباستثناء التغريدات، التي قال تويتر إنها تنتهك سياساته، فإن بقية تغريدات ترامب الابن لا تزال مرئية على صفحته.

ويعمل الموقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية على مكافحة المعلومات الخطأ والمضايقات على منصته، مما تسبب له بتعليقات من العديد من المحافظين والسياسيين الذين أدانوا التطبيق لكيفية إدارته للمحتوى. كما بدأ الموقع في الأسابيع الأخيرة بتصنيف تغريدات للرئيس ترامب، ومن ذلك: تغريدة قال تويتر: إنها تمجد العنف خلال احتجاجات جورج فلويد في شهر أيار/ مايو الماضي.