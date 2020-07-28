يأتي إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 القادم بميزة رائعة لحماية الخصوصية والأمان، وهي معرفة وصول أحد التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون بدون إذنك، من خلال ظهور نقطة ملونة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

ولكن نظام التشغيل أندرويد يفتقد لهذه الميزة حتى الآن، مما يتطلب منك إعداد أذونات الوصول يدويًا للتطبيقات في تطبيق الإعدادات، ولكن بدلًا من ذلك يمكنك استخدام أحد تطبيقات الجهات الخارجية التي تراقب استخدام التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون في هاتفك تلقائيًا وبدون تدخل منك.

تطبيق Access Dots.. لمراقبة استخدام التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون بدون إذنك:

كيف يعمل تطبيق Access Dots:

يضيف تطبيق (Access Dots) نمط مؤشرات نظام التشغيل iOS 14 نفسه في هواتف أندرويد لحماية الخصوصية، من خلال ظهور نقطة مضيئة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة هاتفك عندما يستخدم أي تطبيق تابع لجهة خارجية كاميرا الهاتف أو الميكروفون، وستكون النقطة مرئية لك حتى في شاشة القفل الخاصة بك.



كما يُعتبر إعداد التطبيق للعمل في الهاتف أمرًا سهلًا للغاية، كل ما عليك القيام به هو تفعيل (ميزة الوصول) للتطبيق في إعداد الهاتف وسيكون جاهزًا للعمل، وسيعمل التطبيق على إخبارك إذا استخدم أحد التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون في هاتفك.

حيث سترى نقطة صغيرة خضراء في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة إذا كان هناك أحد التطبيقات يستخدم الكاميرا، وتتحول للون البرتقالي في حالة الوصول إلى الميكروفون، مع الإشارة إلى أن التطبيق نفسه لا يطلب الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.

إذا لم تعجبك الألوان التي يقدمها التطبيق، يمكنك تغييرها إلى أي لون بحسب رغبتك في إعدادات تطبيق (Access Dots)، كما يمكنك حتى تغيير موقع ظهور النقطة في شاشة هاتفك وكذلك حجمها، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تصفح سجل التطبيقات التي طلبت إذن الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون ومدة استخدامها.

وتذكر: يجب عليك التأكد من أن التطبيق مدرج في القائمة البيضاء في إعدادات الهاتف الخاص بك، فإذا منع نظام التشغيل التطبيق من العمل في خلفية الهاتف، فقد تضطر إلى إعادة تشغيل الهاتف لتنشيط التطبيق مرة أخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.