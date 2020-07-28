إطلاق Realme C15 ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير

كشفت شركة ريلمي (Realme) عن هاتفها الأحدث المسمى (Realme C15) في إندونيسيا بعد العديد من التشويقات وبعض التسريبات، بحيث يشكل هذا الهاتف أحدث إضافة إلى سلسلة C الصديقة للميزانية من الشركة.

ويتضمن (Realme C15) معالجًا ثماني النواة وكاميرا خلفية رباعية، ويأتي بثلاث تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، وهو متوفر بخيارين لونيين، هما الأزرق Marine Blue والفضي Seagull Silver.

وهناك نسخة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إلى جانب نسخة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما توجد نسخة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويعمل (Realme C15) بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (Realme UI)، ويتميز بشاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 88.7 في المئة مع 420 شمعة في المتر المربع من السطوع.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج (MediaTek Helio G35) ثماني النواة، ووحدة معالجة الرسومات (GE8320).

ومن حيث التصوير، فإن هناك كاميرا رباعية في الجهة الخلفية بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2، وهناك مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة f/2.25.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر أبيض وأسود بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f/ 2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

وتُعد مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD)، وتتضمن خيارات الاتصال الشبكة اللاسلكية والبلوتوث وشبكات الجيل الرابع و (GPS) و (Glonass) ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ (Micro-USB) للشحن.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 6000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتشتمل المستشعرات الموجودة ضمن الهاتف على مستشعر الضوء المحيط ومستشعر القرب وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف ومستشعر الاستقراء المغناطيسي.

يذكر أن الهاتف الجديد يُعد بمثابة نسخة معدلة من هاتف (Relame C11) الذي أطلقته الشركة في الهند في وقت سابق من هذا الشهر.