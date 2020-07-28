أمازون تطلق تحديثًا كبيرًا لتطبيق مساعدها الرقمي Alexa

قالت شركة أمازون اليوم الاثنين: إنها بدأت بطرح تطبيق (أليكسا) Alexa المعاد تصميمه بالكامل لأجهزة آيفون من آبل، والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، بالإضافة إلى حواسيب (فاير) Fire من أمازون نفسها.

ومع أن المساعد الرقمي (أليكسا) يرتبط على نحو شائع بمكبرات الصوت الذكية، مثل: (إيكو) Echo، ومنصة (فاير تي في) Fire TV، إلا أنه متاح أيضًا على أنظمة تشغيل أخرى، حيث يقدم العديد من الوظائف نفسها التي تقدمها المساعدات الرقمية المنافسة، مثل: (سيري) من آبل، و(جوجل أسيستنت). ولكن يُعتقد أن تطبيق (أليكسا) الحالي صعب الاستخدام، إذ يقدم مطالبات عشوائية غير ذات صلة على الشاشة الرئيسية، ويجبر المستخدمين على البحث في القوائم للعثور على إعدادات مختلفة.

وتسعى الشركة إلى إصلاح ذلك في التحديث الجديد، وقد قالت أمازون: إنها ستجعل الميزات الأكثر استخدامًا في المتناول. وفي التطبيق الجديد، قد يرى المستخدم تذكيراته، وقائمة تشغيل (سبوتيفاي) التي كان يستمع إليها، وقائمة التسوق، والتنبيه القادم وكتاب Audible الذي بدأ بقرائته. وهذا يعني أن شاشة (أليكسا) الرئيسية ستبدو مختلفة عن شاشة أي شخص آخر.

ونقلت الشركة أيضًا زر (أليكسا) من أسفل التطبيق إلى أعلاه، حيث تقول: إنه من السهل العثور عليه. وقد نُقلت التذكيرات، والشؤون الروتينية، والمهارات، والإعدادات، والخيارات الأخرى من القائمة، إذ كان من الصعب العثور عليها، إلى زر (المزيد) More الجديد في أسفل الشاشة.

وقالت أمازون: إنها تتوقع أن يكون التحديث متاحًا لجميع المستخدمين الحاليين بحلول أواخر شهر آب/ أغسطس المقبل.