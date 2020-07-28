أمازون السعودية.. أفضل عروض أسبوع السعادة مع كود خصم خاص 

ينتهي اليوم أسبوع السعادة الذي أطلقه موقع أمازون السعودية يوم الأربعاء الماضي، لتقديم خصومات كبيرة على منتجات الإلكترونيات، وأدوات المكتب، والساعات، والموضة، وأدوات المطبخ، وأجهزة اللياقة البدنية، وكذلك قسم (البقالة) Supermarket، وغيرها.

كما يقدم موقع أمازون السعودية كود خصم خاص لزوار البوابة العربية يتيح لهم الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على أول عملية شراء تتم من خلال تطبيق أمازون، حيث يمكنهم استخدام كود (BSS10) الذي يسري على المنتجات التي تُباع وتُشحن من خلال Amazon.sa.

فيما يلي سنستعرض أفضل عروض اليوم الأخير من أسبوع السعادة في موقع أمازون السعودية:

1- سماعة شاومي TWSEJ02LM AirDots:

تتميز سماعة شاومي (TWSEJ02LM AirDots) بالتصميم الأنيق.

تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية.

تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: الأبيض.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 163 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 58%، أي بسعر 69 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- جهاز فيليبس Daily Collection Air Fryer:

يأتي جهاز فيليبس (Daily Collection Air Fryer) بتصميم فريد وعملي، مع نظام تسخين مثالي يتيح لك قلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية دون الحاجة للزيوت.

كما يتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها ؛مما يوفر لك حلاً شاملاً لطهي كل وجباتك.

تتيح لك تقنية (Rapid Air) الفريدة من (فيليبس) Philips الحصول على قلي صحي عن طريق توزيع الهواء الساخن حول سلة معدنية شبكية للطهي لا تتطلّب الزيت للقلي والخَبز والشواء.

يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهي سابقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي إنذارًا صوتيًا للتنبيه عندما يكون الطعام جاهزًا.

كما يمكنك التحكم بدرجة حرارة الطهي.

قابل للغسل في غسالة الأطباق

اللون: الأسود.

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 1200 ريال سعودي، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 42%، أي بسعر 699 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip بتصميم مميز وأنيق يمكن طيه من المنتصف ليناسب الاستخدام بيد واحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 855 Plus) ثماني النوى بتردد 2.95 جيجاهرتز، ومُصنع بتقنية 7 نانومتر.

الشاشة: الرئيسية بمقاس 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 3636 × 1080بكسلًا، والخارجية بمقاس 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة 300 × 112 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، ذات نطاق رؤية واسع جدًا بزاوية 123 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

اللون: الأرجواني.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5479 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 18%، أي بسعر 4499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع OLED Super Retina XDR بقياس 5.8 بوصات، بدقة 2436 × 1125 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل.

اللون: (الأخضر) Midnight Green.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4729 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 9% أي بسعر 4299 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف سامسونج Galaxy M30s:

المعالج: (Exynos 9611) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Super AMOLED، بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 1520×720 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع.

اللون: الأزرق.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 899 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 17%، أي بسعر 749 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.