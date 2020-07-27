احتل متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge المرتبة الثانية بناءً على الاستخدام في سوق متصفحات الويب، ولكن لا يزال لديه طريق طويل للمنافسة بشكل كامل مع المتصدر متصفح (جوجل كروم)، وفي هذا الشأن نجد أن مايكروسوفت لا تزال تجتهد في تقديم مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة بشكل دوري للمساعدة في تقليص هذه الفجوة.

إليك 5 ميزات جديدة ستساعد متصفح Edge في المنافسة مع جوجل كروم:

1- طلبات الإشعارات الهادئة:

واحدة من أروع ميزات متصفح (Edge) الجديدة هي القدرة على إدارة الإشعارات في المواقع، ويستند هذا إلى حقيقة أن هناك نوعين من الإشعارات، هي: إشعارات مزعجة تظهر بصورة إجبارية، وإشعارات مفيدة، مثل: تنبيهات الاجتماع في تطبيق الويب للتقويم، مع أخذ ذلك في الاعتبار، تقدم مايكروسوفت بدءًا من إصدار (Edge 84) ميزة جديدة تُسمى (طلبات الإشعارات الهادئة) Quiet notification requests.

حيث تفُعَّل الميزة افتراضيًا لجميع مستخدمي متصفح (Edge)، وتستخدم واجهة المستخدم نفسها الموجودة في متصفح جوجل كروم، بالإضافة إلى التعامل مع الإشعارات المنبثقة المزعجة في المواقع، مما يساعد على حظر مواقع الويب المزيفة والاحتيالية التي تستخدم هذه الميزة لإرسال إعلانات غير مرغوب فيها أو حتى برامج ضارة.

وذكرت مايكروسوفت في تدوينة عند الإعلان عن الميزة: “أنها اختارت تشغيل الإعداد بشكل افتراضي للمستخدمين في إصدار Microsoft Edge 84 نظرًا إلى كميات كبيرة من تعليقات المستخدمين الذين يشتكون من ظهور الإشعارات غير المرغوب فيها”.

والهدف هو جعل الإشعارات أقلّ إزعاجًا حتى تتمكن من التركيز على ما تفعله، حيث تذكر مايكروسوفت: أنه عندما يتم تفعيل ميزة (طلبات الإشعارات الهادئة) ستظهر طلبات إشعارات المواقع في شكل جرس يسمى (الإشعارات المحظورة) Notifications blocked في شريط العنوان، بدلًا من إرسال الإشعارات بشكل كامل في نافذة التصفح.

2- جدول زمني لمعرفة تواريخ إطلاق الإصدارات الجديدة:

بطبيعة الحال نجد أن متصفح (Edge) يستهدف المؤسسات أيضًا، لذا سيكون من المفيد لمن يستخدم المتصفح في هذه البيئة معرفة وقت الإصدارات الجديدة من المتصفح، لهذا السبب، ستوفر مايكروسوفت الآن للشركات معرفة جداول الإصدار والميزات القادمة للمتصفح؛ حتى يتمكنوا من التخطيط للانتقال للإصدار الجديد والاستعداد للتغييرات القادمة.

حيث أعلنت مايكروسوفت أنه يمكن التحقق من ميزات متصفح (Edge) الجديدة في صفحة Microsoft 365 Roadmap، حيث ستجد جدولًا جديدًا يُظهر مواعيد إطلاق إصدارات متصفح (Edge) سواء النسخ التجريبية أو النهائية.

3- تحسين ميزة المهام المتعددة:

تقدم مايكروسوفت تحسينات لميزة المهام المتعددة في أحدث إصدارات Insider من ويندوز 10 ومتصفح (Edge)، حيث يمكنك إظهار علامات التبويب بسرعة من خلال الضغط على مفتاحي (Alt + Tab) في لوحة المفاتيح، والتبديل بسرعة بين كل من التطبيقات والمواقع، كما يمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى علامات التبويب الخاصة بمواقعك الكثيرة الأهمية مباشرة في شريط المهام.

4- التبديل التلقائي بين الحسابات:

بدءًا من إصدار متصفح (Edge 83) يمكنك الآن استخدام ميزة (التبديل التلقائي للملفات الشخصية) Automatic Profile Switching في المتصفح، وذلك لمساعدتك في إدارة حساباتك في المتصفح، والفصل بين الحسابات الخاصة بعملك والحسابات الشخصية عند العمل من المنزل.

على سبيل المثال: إذا كان لديك حسابات متعددة في المتصفح، فسوف يسألك المتصفح هل تريد التغيير إلى حساب مختلف عند زيارة مواقع ويب جديدة، أو فتح روابط خارجية، وسيتذكر متصفح (Edge) هذه الاختيارات وينقلها تلقائيًا إلى حسابك الشخصي المحدد عند زيارة هذه المواقع مرة أخرى في المستقبل.

5- تحسينات أخرى جديدة:

تتضمن الميزات الجديدة التي أعلنت عنها مايكروسوفت عناصر تحكم في الخصوصية، وتحسينات في الأداء لميزة المجموعات، وإمكانية كتابة ملاحظة جديدة مباشرة في المتصفح، وميزة القراءة بصوت عالٍ لملفات PDF.