إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فستجد أن متصفح (جوجل كروم) Google Chrome هو متصفح الويب الافتراضي في هاتفك، ومع ذلك إذا كنت تمتلك هاتف جالاكسي من شركة سامسونج، فربما تكون قد استخدمت متصفح (سامسونج إنترنت) Samsung Internet.

حيث يأتي مثبتًا بشكل افتراضي في جميع طُرز هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية، كما أنه متاح للتنزيل مجانًا في متجر جوجل بلاي لأي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، كما يدعم العديد من الميزات التي تجعله بديلًا رائعًا لمتصفح جوجل كروم، فهل يجب عليك التبديل؟

فيما يلي 4 ميزات في متصفح سامسونج إنترنت تدفعك للتبديل إليه في أندرويد:



1- وجود شريط التحكم في الأسفل:

يحتوي متصفح (سامسونج إنترنت) على شريط عناصر التحكم في الصفحة في أسفل الشاشة وهو الموضع المناسب لمتصفحات الويب خاصة في الهواتف الذكية، بعكس عناصر التحكم في جوجل كروم الموجودة في أعلى الشاشة.

حيث تجد أنه من السهل تصفح الويب باستخدام يد واحدة، خاصة في الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، مثل: Galaxy S20، كما يمكنك أيضًا تخصيص شريط التحكم من خلال أيقونة الإعدادات مباشرة في أسفل الشاشة، وهو شيء لا يوفره متصفح جوجل كروم.

2- فيه أداة مدمجة لحجب الإعلانات:

يضم متصفح سامسونج أداة مدمجة لحجب الإعلانات، وهي جيدة جدًا، ويمكنك إعداداها بسهولة بحيث يمكنك حظر المزيد من المحتوى في الشاشة، بعكس متصفح جوجل كروم الذي يتيح الأداة نفسها لحجب الإعلانات، لكن عملية إعدادها معقدة وصعبة بعض الشيء.

3- الوضع السري:

يحتوي (الوضع السري) Secret mode في متصفح (سامسونج إنترنت) على خيارات أكثر أمانًا من وضع (التصفح المتخفي) Incognito mode في جوجل كروم، مع ميزات، مثل: مكافحة التتبع لمنع مواقع الويب من تتبعك عبر الويب، وتأمين المتصفح عن طريق بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لمنع الأشخاص من الاطلاع على سجل التصفح الخاص بك.

4- تخصيص الميزات في متصفح سامسونج إنترنت بحسب رغبتك:

يقدم متصفح (سامسونج إنترنت) الكثير من الميزات التي يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك، مثل: إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل افتراضي، وإمكانية تحريك شريط التمرير إلى اليسار أو إخفائه تمامًا.

وخيار الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، والتبديل لفتح روابط URL في التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى سهولة إعداد حجم الخط عند التصفح، وخيار ظهور علامات التبويب أسفل شريط العناوين، كما يمكنك تغيير محرك البحث الافتراضي إلى أي محرك بحث آخر من اختيارك.

كما يدعم الوضع الداكن الكامل الذي لا يكتفي فقط بتحويل واجهة المتصفح إلى اللون الداكن فحسب، بل يمكنها أيضًا تعديل مظهر مواقع الويب لجعلها داكنة أيضًا.