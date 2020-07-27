لا تتيح لك منصة إنستاجرام تنزيل صورك التي نشرتها أو صور المستخدمين الآخرين، سواء في إصدار الويب أو في تطبيق الهاتف لنظام iOS أو أندرويد. ومع ذلك هناك حلول بديلة تتيح لك حفظ صورك التي تنشرها، أو تلتقطها بكاميرا التطبيق في هاتفك، وكذلك حفظ مشاركات المستخدمين الآخرين في حسابك.

كيف يمكنك حفظ صور إنستاجرام في هاتفك بسهولة؟

أولًا: كيفية حفظ صور إنستاجرام التي قمت بإنشائها في هاتفك:

يتيح لك تطبيق إنستاجرام حفظ الصور التي قمت بالتقاطها، وتحريرها في التطبيق في مكتبة الصور في هاتفك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام في هاتفك.

اضغط على أيقونة حسابك في أسفل الشاشة، ثم اضغط على رمز قائمة الخيارات (وهي ثلاثة خطوط أفقية) في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (الإعدادات) في أعلى القائمة، ثم اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على خيار (الصور الأصلية) Original Photos إذا كنت تستخدم هاتف آيفون. واضغط على خيار (المشاركات الأصلية) Original Posts إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

قم بتبديل الزر الموجود بجوار خيار (حفظ الصور الأصلية) في هاتف آيفون أو (المشاركات الأصلية) في هاتف أندرويد إلى وضع التشغيل، حيث سيعمل هذا الخيار على حفظ صور إنستاجرام التي أنشأتها تلقائيا في مكتبة الصور في هاتفك.

ثانيًا: كيفية حفظ مشاركات إنستاجرام الخاصة بالمستخدمين الآخرين:

يمكنك أيضا حفظ أي صورة أو مقطع فيديو في إنستاجرام في حسابك في التطبيق نفسه، حتى تتمكن من مشاهدتها مرة أخرى في الوقت الذي يناسبك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

لحفظ صورة أو مقطع فيديو منشور في إنستاجرام، انقر فوق رمز الإشارة المرجعية الذي يظهر أسفل المنشور، وسيؤدي ذلك إلى إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إلى مجلد (Saved) في حسابك.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد حفظ منشور معين، سواء يضم صورة أو مقطع فيديو في مجموعة معينة في حسابك، فاضغط مطولًا على رمز الإشارة المرجعية، وسيؤدي هذا إلى ظهور نافذة منبثقة لمجموعات (إنستاجرام) التي قمت بإنشائها سابقًا، كما يمكنك إنشاء مجموعة جديدة من خلال الضغط على علامة (+).

لمشاهدة الصورة أو الفيديو الذي قمت بحفظه والمجموعات التي قمت بإنشائها، اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك للانتقال إلى حسابك الشخصي.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حفظ) Save لإظهار كل المحتوى المحفوظ الخاص بك.

ملاحظة: يمكنك فقط مشاهدة ما قمت بحفظه، والمجموعات التي قمت بإنشائها، بالإضافة إلى ذلك لن يعرف مستخدمو (إنستاجرام) الآخرون أنك قمت بحفظ المحتوى الخاص بهم.