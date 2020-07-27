عملة بيتكوين تقفز فوق 10000 دولار

قفزت عملة بيتكوين (Bitcoin) المشفرة فوق 10000 دولار للمرة الأولى منذ أوائل شهر يونيو بعد حركة السعر الأخيرة الثابتة نسبيًا.

وتجاوزت عملة بيتكوين 10000 دولار في 3 يونيو وشهدت منذ ذلك الحين انخفاضًا ثابتًا، لكن ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 11 في المئة تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال فيجاي عيار (Vijay Ayyar)، رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة (Luno): إن اللاعبين الكبار يناقشون كونهم سيبيعون عملات بيتكوين الخاص بهم إلى الداخلين الصغار في السوق مما قد يدفع السعر إلى الأسفل ويجعل الأمر أكثر جاذبية للمتداولين الكبار لشراء المزيد من الأصول الرقمية.

ويبدو أن ذلك لم يحدث، وتوضح التحركات أن اللاعبين الكبار يشترون عملة بيتكوين بدلًا من بيعها، وينضم إليهم متداولون صغار في محاولة لدفع سعر العملة إلى أعلى من 10000 دولار.

وقال عيار: “لم نكسر مستوى 10500 بعد، وفي حال حدوث ذلك، فمن المحتمل أن يصل سعر العملة إلى 15000، وكل الدلائل تشير إلى ذلك في هذه المرحلة”.

وفي حين كان سعر العملة الرقمية عاليًا في الأسبوع الماضي، لكن مؤشرات وول ستريت الرئيسية، من ضمنها S&P 500، كانت منخفضة.

واستمر الذهب في الارتفاع وسجل رقمًا قياسيًا، ويُنظر إلى الذهب على أنه من الأصول الآمنة التي يشتريها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.

ويُطلق على بيتكوين أحيانًا اسم الذهب الرقمي، حيث يقول المؤيدون: إن العملة يمكن أن تكون استثمارًا آمنًا جيدًا، ومع ذلك، تميل العملة الرقمية إلى التداول بالقرب من أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة، وهي معروفة بتقلبها الهائل.

وجرى دعم أسواق الأسهم والذهب من خلال حزم التحفيز الاقتصادي الأخيرة من الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في محاولة للمساعدة في مكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال: توصل الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي إلى خطة انتعاش بقرابة 2 تريليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب العديد من لقاحات الفيروس التاجي التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم.

وقال عيار: إن بيتكوين يمكن أن تستفيد من تدابير التحفيز هذه بالإضافة إلى الآمال في الحصول على لقاح، وفي ظل إعلان الحكومات الكبرى عن حزم تحفيز غير مسبوقة فسنرى استمرار الزخم الصعودي عبر الأسواق.