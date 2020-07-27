صفقة اليوم.. احترف تحليل البيانات وإدارة المشاريع مع خصم 98%

يبدأ أي مشروع بالبيانات، ويعتمد نجاحه واستمراره في السوق على البيانات أيضًا، حيث إن تحليل البيانات هو ما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة. ولذلك زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر من أي وقت مضى.