صفقة اليوم.. احترف تحليل البيانات وإدارة المشاريع مع خصم 98%

- الحزمة الشاملة لإدارة البيانات والمشاريع The Ultimate Data & Project Management Certification Bundle.
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 651.
- المدة: 49 ساعة.
- يبدأ أي مشروع بالبيانات، ويعتمد نجاحه واستمراره في السوق على البيانات أيضًا، حيث إن تحليل البيانات هو ما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة. ولذلك زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر من أي وقت مضى.
- ستساعدك هذه الحزمة التجريبية على احتراف تحليل البيانات وإدارة المشاريع بكفاءة أكبر، حيث تغطي كل شيء، ابتداءً من كيفية استخدام أدوات مايكروسوفت، مثل: Power BI، و Access، وإكسل، لتسهيل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بكفاءة، ومرورًا بمجموعة برامج SAS لإدارة البيانات والتحليلات التنبؤية، وحتى كيفية استخدام منهجية (أجايل) Agile وأشهر أدواتها (Jira) لتطوير المشاريع.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أداة ذكاء الأعمال (Power BI) في تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، وكيفية استخدام (Power Query) لتنظيم البيانات وفرزها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.
- ودورة تدريبية حول احتراف العمل في برنامج إكسل، ابتداءً من الأساسيات، وحتى (الجداول المحورية) Pivot Tables إحدى أقوى أدوات التحليل وأكثرها مرونة في البرنامج، وكذلك تقنية Power Query، وأدوات أخرى مثل: Power Pivot و DAX.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج (Access) في تحليل البيانات، وكيفية استخدامه لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقّدة، ومعالجتها بسرعة. واستخدام تقنيات VBA، و Macros.
- كما تضم دورة حول كيفية استخدام لغة SQL لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك وتعريفها من الصفر وفهم طريقة تطبيقها في مشاريعك الخاصة.
- وهناك دورة أخرى حول البيانات الضخمة وكيفية استخدامها في الإعلانات، حيث ستتعرف على أنواع البيانات التي يبحث عنها المعلنون، ولماذا يشتري المعلنون البيانات، وكيف يشاركها المستخدمون – عن علم أو بدون علم – مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن جهودك في الإعلانات الرقمية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2000 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Up & Running with Power BI Desktop
- Introduction to SQL Training
- Data Analysis Essentials with Microsoft Excel
- Jira Crash Course: Jira Fundamentals for Agile Projects
- Java Interview Questions: Data Structures & Algorithms
- SAS Programming Complete: Learn SAS & Become a Data Ninja
- Access Masterclass Level 1 & 2: Beginner to Intermediate
- The Complete Jira Agile Project Management Course
- Big Data in Advertising: Explained in Plain English
- Intermediate SQL: Create & Alter Databases