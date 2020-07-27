صفقة اليوم.. احترف البرمجة وتطوير أدوات تحليل أمان التطبيقات مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة The Complete Computer Programmer Super Bundle.

عدد الدورات: 12.

عدد الدروس: 1330.

المدة: 121 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر لغات البرمجة شعبية بدءًا من: (بايثون) Python ، و(جافا) Java ، و(جافا سكريبت) Javascript ، و C، و ++C، و #C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، و Ruby، وحتى كيفية تطوير أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إدارة نظام Linux، وكيفية إنشاء قواعد بيانات للتعلم الآلي والتعلم العميق، ودورة أخرى حول كيفية تخصيص المساعد الصوتي أليكسا، ودمجه في واجهات التطبيقات البرمجية APIs، وتطبيقات إنترنت الأشياء، التي تعتمد في عملها على خدمات أمازون السحابية (AWS IoT).

كما تحتوي الحزمة أيضًا على دورة تدريبية حول كيفية استخدام SQL في معالجة البيانات، وتحليلها.

أهم ما يميز هذه الحزمة أنها تضم دورة تدريبية مدتها 10 ساعات، توفر لك تطبيقًا عمليًا للغة بايثون، حيث ستتعلم كيفية إنشاء أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية، وتصميم الحلول الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام أطر برمجية مختلفة.

بالإضافة إلى استكشاف التهديدات المحتملة، مثل: botnets، و SQL injection، وكيفية تحديد نقاط الضعف المحتملة في الأكواد البرمجية code exploits، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2400 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 45 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Python Programming, CS, Algorithms & Data Structures

Learn Linux Command Line From Scratch

Mastering Alexa

JavaScript for Beginners: The Complete Guide

Complete Step-By-Step Java For Testers

SQL Masterclass: SQL for Data Analytics

C, C++, Python & Ruby Programming

Python Programming: Complete Python Language Tutorial

C++ Programming: Step-By-Step Tutorial

Complete Ruby Programmer

Cyber Security: Python & Web Applications

The Complete C# Programming Course

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