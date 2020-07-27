سامسونج تنشر الفيديو التشويقي الأول لحدث Unpacked المرتقب

نشرت شركة سامسونج اليوم الاثنين الفيديو التشويقي الأول لحدث Galaxy Unpacked المقرر في 5 آب/ أغسطس الجاري، وفيه ألمحت إلى عدد المنتجات التي سيُعلن عنها خلال الحدث.

وفي نهاية الفيديو – الذي مدته 30 ثانية – ظهر 5 منتجات في الظل، ويبدو أن سامسونج ستعلن عن هاتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، وهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، وهاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2 القابل للطي، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، والحاسبين اللوحيين: (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus.

وقالت سامسونج في بيان: “حدث Galaxy Unpacked جديد تمامًا قادم قريبًا. لا تفوتوا الفرصة للحصول على قصص حصرية وغير مروية من قلب ابتكارات Samsung Galaxy ونظرة داخل حيث بدأ كل ذلك”.

وكان رئيس قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج (تي.إم. روه) TM Roh قد قال يوم الاثنين الماضي في منشور: إن الشركة ستعلن عن خمسة منتجات جديدة خلال حدثها المرتقب مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

وتمتاز هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) – التي يُعلن عنها صيف كل عام، وفي الغالب في شهر آب/ أغسطس – بأنها تقدم أفضل المواصفات في الهواتف الرائدة، وقد كانت منذ عام 2011 سباقة في تقديم شاشات كبيرة مع قلم إلكتروني. ويُعلن عنها وتُطرح في السوق قُبيل إعلان شركة آبل عن جديدها من هواتف آيفون، وذلك في مسعى من سامسونج لجذب المستهلكين إليها.

يُشار إلى أن حدث سامسونج Galaxy Unpacked سيُقام افتراضيًا عبر الإنترنت من كوريا الجنوبية، وذلك بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.