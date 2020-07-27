دعم الأجهزة المتعددة عبر واتساب يقترب

أظهر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد أن دعم الأجهزة المتعددة قد وصل أخيرًا، وسيتم دمجه ضمن قسم الأجهزة المرتبطة في الإعدادات.

ووفقًا لموقع (WABetaInfo)، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، فإن الإصدار التجريبي 2.20.196.8 لنظام أندرويد يوضح أنه سيتم دمج ميزة الأجهزة المتعددة في علامة تبويب الإعدادات.

وعند الوصول إلى القائمة ذات النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، سيظهر خيار الأجهزة المرتبطة الجديد من بين خيارات أخرى.

ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى نقل المستخدم إلى صفحة أخرى تصف باختصار الميزات وتعرض قائمة بالأجهزة المتصلة.

ويحتاج المستخدمون من أجل توصيل جهاز جديد إلى النقر فوق خيار ربط جهاز جديد في الإعدادات، مع توفر الجهاز الإضافي ورمز التحقق الذي يصل إلى الرقم من أجل تسجيل الدخول عبر جهاز آخر.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن منصة واتساب قد تتضمن عملية التحقق داخل التطبيق، لكن لم يتم تأكيد هذه الميزة بعد.

وتدعم المنصة في الوقت الحالي جهازًا واحدًا فقط في كل مرة، ويجد الأشخاص الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة المتعددة في الوقت نفسه أنه من الصعب للغاية التوفيق بينها.

وبدأت المنصة في اختبار الميزة منذ فترة، ومن المفترض أن تدعم حتى أربعة أجهزة في المرة الواحدة.

وتُعد منصة واتساب واحدة من منصات التراسل الأكثر استخدامًا المتوفرة ضمن أنظمة مختلفة، ولدى الشركة أكثر من 2 مليار مستخدم نشط.

ومن أجل الحفاظ على قاعدة المستخدم وتلبية احتياجاتها، فإن الشركة تستمر في تقديم ميزات جديدة ومحسنة أيضًا، لكن من المعروف بشكل عام أن منضة واتساب بعيدة عن المنافسة عندما يتعلق الأمر بالميزات الجديدة.

وبالرغم من وجود الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق، فإنه يفقتر إلى العديد من الميزات المهمة غير المدعومة، مثل استخدام الرقم نفسه عبر هواتف متعددة.

وأضافت الشركة حديثًا ميزات، مثل الوضع الداكن والملصقات المتحركة و (Messenger rooms)، لكن هذه الميزات ما تزال بسيطة بالمقارنة مع الميزات التي يقدمها المنافسين، مثل تليجرام.

وبصرف النظر عن دعم الأجهزة المتعددة، فإن وضع البحث المتقدم سيأتي قريبًا، بحيث يتيح للمستخدمين البحث عن نوع معين من الرسائل، مثل النصوص أو الفيديوهات أو الصور أو الملفات، من شريط البحث.

ويمكن أن يقلل هذا من الوقت لأولئك الذين لديهم مئات الرسائل المميزة بنجمة في محادثاتهم.