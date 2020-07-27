تحميل الصفحات أصبح أسرع ضمن كروم

حصل متصفح كروم من شركة جوجل على دعم لميزة تسمح بتسريع عمليات تحميل الصفحات، حيث تحاول عملاقة البحث التخلص من هذه المشكلة منذ فترة.

وأضافت جوجل في العام الماضي دعم التحميل البطيء للصور في النسخة 76 من متصفح كروم، وتقدم عملاقة البحث الآن الوظائف نفسها إلى إطارات iframe.

ودفعت زيادة حركة مرور الويب من مستخدمي الهواتف المحمولة والأشخاص في جميع أنحاء العالم بقدرات الاتصال المحدودة الشركات والمطورين إلى تحسين سرعات تحميل الصفحات بشكل كبير.

ويتم عادةً تنزيل كل المحتوى المتاح وعرضه عند الانتقال إلى صفحة ويب، مثل الصور والأيقونات وملفات الصور المتحركة والأنماط والبرامج النصية وما إلى ذلك.

ويؤدي تحميل كل هذه الأشياء إلى حدوث تأخير مع بدء تشغيل موقع الويب، خاصةً للمستخدمين الذين لديهم اتصالات بطيئة.

وأعلن أدي عثماني (Addy Osmani) أن متصفحات (Chrome) و (Chromium) تدعم الآن التحميل البطيء لإطارات iframes، ويقول: إنها أصبحت معيارًا الآن.

وأضاف عثماني “يسعدنا مشاركة ميزة التحميل البطيء لإطارات iframes، وهي الآن قياسية ومدعومة أيضًا في المتصفحات التي تستند إلى (Chrome) و (Chromium)”.

وتقلل ميزة التحميل البطيء لإطارات iframe من استخدام الذاكرة، وتسرع الأجزاء الأخرى من الصفحة، وتحفظ البيانات.

وبعد دعم ميزة التحميل البطيء، فإن متصفح كروم يؤجل تحميل إطارات iframes حتى يمر المستخدم بالقرب منها.

وتعمل ميزة التحميل البطيء على تحميل محتويات صفحة الويب عند الطلب، مما يعني أنه لن يتم تنزيلها حتى تحتاجها، وبالتالي تسريع تحميل الصفحات.

وكانت ميزة التحميل البطيء للصور متاحة عبر متصفح كروم منذ العام الماضي، لكن يمكن للمطورين الآن استخدام الطريقة نفسها بشأن إطارات iframe أيضًا.

وطبقت العديد من المتصفحات، مثل فايرفوكس (Firefox) وسفاري (Safari)، ميزة التحميل البطيء للصور، أما بالنسبة إلى ميزة التحميل البطيء لإطارات iframe، فإن الشركات لا تزال تعمل على إصلاح بعض الأخطاء.

وذكرت جوجل أيضًا أن متصفح كروم لنظام أندرويد في الوضع البسيط يعمل تلقائيًا على تحميل الصور وإطارات iframe خارج الشاشة.

واكتشف فريق كروم أنهم وفروا 10 ثوانٍ من وقت تفاعل الصفحة على الأجهزة المحمولة خلال اختبار كيفية تأثير تضمين مقاطع فيديو يوتيوب (المستندة إلى إطارات iframe) على سرعة تحميل صفحة الويب عند تفعيل ميزة التحميل البطيء.

وغني عن القول أن ميزة التحميل البطيء لها مزايا حقيقية مقارنةً بالطريقة التقليدية لتنزيل محتويات صفحة الويب بمجرد زيارتها.