الإعلان عن Galaxy M01 Core مع أندرويد جو

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق (Galaxy M01 Core)، مما يضيف منتجًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الذكية (Galaxy M) الشهيرة في الهند.

ويأتي (Galaxy M01 Core) بسعر معقول بالنسبة للسوق الهندية، وجرى تصميمه اعتمادًا على الفهم العميق للمستخدمين الذين لم يحدثوا هواتفهم الذكية بعد بالإضافة إلى مستخدمي الهواتف الذكية المبتدئين.

وبعد (Galaxy M01) و (Galaxy M01s)، فإن (Galaxy M01 Core) هو الهاتف الثالث لشركة سامسونج ضمن سلسلة (Galaxy M) هذا العام الذي يأتي تحت فئة 130 دولارًا.

ومع تحول الهند رقميًا، سيضمن الهاتف الوصول السهل إلى التكنولوجيا لمستخدمي الهواتف الذكية لأول مرة.

وقال أديتيا بابار (Aditya Babbar)، المدير ورئيس المنتج والتسويق في شركة (Samsung India): “يكرر (Galaxy M01 Core) التزام سامسونج بجعل التكنولوجيا متاحة وفي متناول الجميع”.

وأضاف “تم تصميم الجهاز لتقديم أفضل قيمة مقابل المال مع أفضل أداء في فئته، ويستهدف الهاتف المستخدمين الباحثين عن أفضل أداء وتجربة وسعر”.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة بقياس 5.3 إنشات لتجربة مشاهدة غامرة، مع بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير للاستخدام طويل الأمد لمدة تصل إلى 11 ساعة.

ويتميز الجهاز بتصميم أنيق مع ثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأحمر، ويحتوي (Galaxy M01 Core) على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور رائعة.

ويعمل الهاتف بمعالج (MediaTek 6739) رباعي النواة ويأتي مع 1 أو 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 16 أو 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD).

وتشمل خيارات الاتصال على الشبكة اللاسلكية والبلوتوث و (GPS) ومنفذ (Micro-USB) ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويعتمد الهاتف الجديد من سامسونج على نظام أندرويد جو (Android Go) من جوجل مع واجهة المستخدم (One UI) التي تجلب تكامل الوضع الداكن والميزات، من ضمنها المدخلات الذكية والصور الذكية.

ويعني ذلك أن الجهاز يأتي مع تطبيقات مخصصة صغيرة الحجم معاد تصميمها لاستخدام مساحة تخزين أقل، وتجعل هذه التطبيقات المخصصة تجربة المستخدم خفيفة ومريحة.

ومن خلال بناء تجربة هاتف ذكي سريعة وسلسة مع التطبيقات المحسنة، يمكن للمستخدمين إرسال بريد إلكتروني والحصول على إجابات والعثور على الاتجاهات ولعب الألعاب بشكل أسرع من أي وقت مضى.