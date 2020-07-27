أدوبي تطلق ميزات مهمة جديدة لتطبيق فوتوشوب على آيباد

أعلنت شركة أدوبي اليوم الاثنين عن إطلاق ميزتين جديدتين لنسخة حواسيب آيباد iPad اللوحية من تطبيق تحرير الصور الشهير فوتوشوب، وهما: فرشاة صقل الحافة، وأداة إدارة الإطار.

وتُعدّ فرشاة صقل الحافة من أهم الميزات التي تُستخدم في برنامج فوتوشوب، إذ إنها الطريقة الوحيدة لتحديد حافات الفراء أو الشعر بأي دقة. وتسمح الأداة بالمرور حول الحافات التي يريد المستخدمون تحسين تحديدها، ثم التغيير في بعض عناصر التحكم للتركيز على ما يُراد تحديده بالضبط. وقد بُسِّطت الواجهة للاستخدام مع عناصر التحكم باللمس، ولكن أدوبي تقول: إن الأداة ستقدم النتائج نفسها التي تقدمها نسخة سطح المكتب من فوتوشوب.

ومع أن أداة إدارة الإطار لا تعد من الميزات المثيرة، إلا أنها مفيدة لمستخدمي آيباد، إذ تسمح للمستخدمين بتدوير إطار العمل خاصةً باستخدام الشاشة اللمسية للحواسيب، وتحريكها بإصبعين، الأمر الذي يسهل الرسم والتحرير دون الحاجة لتحريك الحاسوب.

وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت تطبيق فوتوشوب لحواسيب آيباد من آبل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن هذه الخطوة.

وكانت أدوبي قد أطلقت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أداة (تحديد الموضوع) Select Subject التي تحدد تلقائيًا حدودًا نظيفةً لموضوع في صورة، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب أداة (تحديد الموضوع)، حصل تطبيق فوتوشوب لأجهزة آيباد وقتئذ على تحسينات في واجهة المستخدم، وتحسينات في السرعة للمستندات السحابية. وستسمح ملفات Cloud PSD – التي قُدِّمت أول مرة مع إطلاق التطبيق وتتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات فوتوشوب من أي جهاز – للمستخدمين برفع وتنزيل الملفات بسرعة تصل إلى 90%.

واحتفالًا بمرور 30 عامًا على إطلاق التطبيق، أطلقت أدوبي في شهر شباط/ فبراير الماضي عددًا من الميزات الجديدة لتطبيق فوتوشوب لأجهزة سطح المكتب، وحواسيب آيباد اللوحية. وشملت مزايا نسخة سطح المكتب تحسين أداة التعبئة المدركة للمحتوى، ودعم واجهة المستخدم الداكنة لنظام ماك أو إس، بالإضافة إلى أداة تحديد الأجسام، وإعدادات الطباعة القادمة إلى حواسيب آيباد.