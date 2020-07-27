آبل تبيع كابل Thunderbolt 3 Pro مقابل 130 دولارًا

بدأت شركة آبل ببيع كابل (Thunderbolt 3 Pro) العالي الجودة المعتمد الذي تصل سرعة نقل البيانات عبره إلى 40 جيجابت في الثانية عبر متجرها على الإنترنت.

ويتميز كابل (Thunderbolt 3 Pro) بتصميم مضفر أسود، ويبلغ طوله مترين، بينما يبلغ سعره 130 دولارًا، ويمكن شراء جهاز أمازون (Kindle Paperwhite) مقابل هذا السعر.

ويدعم الكابل مواصفات (Thunderbolt 3) الكاملة، من ضمنها فيديو (DisplayPort) والشحن بقدرة 100 واط، بينما يسمح بنقل بيانات الجيل الثاني من (USB 3.1) بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

وقد تصل سرعة نقل البيانات إلى 40 جيجابت في الثانية من خلال (Thunderbolt 3) بين الأجهزة المتوافقة.

ومن الواضح أن سعر الكابل ليس رخيصًا، لكن ليس هناك خيارًا منافسًا يقدم مجموعة الميزات نفسها مقابل سعر أقل بالنسبة لمحرري الفيديو والمحترفين الآخرين.

وبدأت شركة آبل بتجميع الكابل بشكل أولي مع (Pro Display XDR)، ويتضمن هذا الموضوع من منصة ريديت (Reddit) بعض المناقشات حول سبب تكلفته بالضبط.

ولا يدعم كابل (Belkin Thunderbolt 3)، الذي يبلغ سعره 79.95 دولارًا وتبيعه آبل أيضًا، فيديو (DisplayPort) أو يسمح بنقل بيانات الجيل الثاني من (USB 3.1)، مما يعني أنه مناسب فقط لحالات الاستخدام حيث يحتوي كل جهاز في السلسلة على (Thunderbolt 3).

وفي حال استخدمت هذا الكابل لتوصيل جهاز (MacBook Pro) في قاعدة توصيل (Thunderbolt) أو وحدة معالجة رسومات خارجية، فستقتصر منافذ الملحق على سرعات (USB 2.0) بسرعة 480 ميجابت في الثانية مع الأجهزة الطرفية المستندة إلى (USB).

ومع ذلك، إذا كنت لا تحتاج إلى الطول أو التضفير، فإن كابل (Thunderbolt 3) العادي من آبل الذي يبلغ طوله 0.8 مترًا يفعل الشيء نفسه مقابل 39 دولارًا، لكن كابل (Thunderbolt 3 Pro) الجديد يقدم مجموعة من الميزات إلى جانب الطول.

وقالت آبل: إن الكابل مثالي إذا قمت بتوصيل جهاز ماكنتوش الخاص بك عبر (USB-C) بأجهزة (Thunderbolt 3)، مثل (ProDisplay XDR) والأقراص الصلبة.

وفي حال كنت توصل قرص (Thunderbolt 3) وتريد سرعات كاملة تبلغ 40 جيجابت في الثانية، فلا يمكنك وضع القرص على بعد أكثر من نصف متر ما لم تستخدم كابل (Thunderbolt 3 Pro) أو الكابلات البصرية (TB3) التي تكلف مئات الدولارات.