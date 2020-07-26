HSBC ينكر التواطؤ مع أمريكا للإيقاع بهواوي

توجه بنك (HSBC) إلى وسائل التواصل الاجتماعية الصينية يوم أمس السبت للكشف عن ما يسميه سوء تفسير للحقائق والدفاع عن دوره في تحقيق الولايات المتحدة ضد شركة هواوي الصينية، حيث واجه انتقادات شديدة هذا الأسبوع في العديد من الصحف الصينية.

وقال (HSBC)، الواقع مقره في لندن، عبر منشور ضمن منصة التواصل الاجتماعي (WeChat) باللغة الصينية: إن التدقيق بشأن هواوي بدأ قبل وقت طويل من تدخل البنك في أواخر عام 2016، مضيفًا أنه لم يدفع بالتحقيقات الأمريكية ضد شركة الاتصالات الصينية.

وأدت التحقيقات الأمريكية إلى اعتقال كندا للمسؤولة المالية للشركة الصينية، منغ وانزهو (Meng Wanzhou)، في شهر ديسمبر 2018 بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

وتخضع منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي، للإقامة الجبرية في فانكوفر، حيث تحاول الدفاع عن نفسها ضد عملية تسليمها إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات أمريكية.

وتتهم السلطات الأمريكية منغ بالاحتيال المصرفي لتضليل (HSBC) بشأن علاقة هواوي بشركة تعمل في إيران، مما يعرض البنك لخطر الغرامات والعقوبات بسبب كسر العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال البنك: إن (HSBC) ليس لدينا أي عداء تجاه هواوي، وقدمنا المعلومات والحقائق الموضوعية استجابةً لطلبات وزارة العدل الأمريكية للحصول على المعلومات، ولم نلفق الأدلة أو نخفي الحقائق، ولن نشوه الحقائق أو نسعى لإيذاء أي من عملائنا من أجل مكاسبنا الخاصة.

وانتقل (HSBC) إلى منصات التواصل الاجتماعي في الصين بعد أن اتهمت صحيفة جلوبال تايمز وصحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي البنك بتلفيق الأدلة.

وكتبت صحيفة جلوبال تايمز أن بنك (HSBC) يجب أن يكون مستعدًا للعقاب القاسي من بكين، وأثارت إمكانية وضع البنك في قائمة الكيانات غير الموثوق بها في الصين.

فيما زعمت صحيفة الشعب اليومية أن البنك كان على دراية تامة بعمل هواوي في إيران، وكان ينصب الشباك لها منذ عام 2012.

وطلب محامو منغ من محكمة كندية وقف إجراءات التسليم، متهمين الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) بالتدخل في القضية لأغراض سياسية، وادعوا أن رئيس الوزراء الكندي (جاستن ترودو) كان يدعم استخدام منغ كورقة مساومة في المفاوضات التجارية.

ودافع البنك، الذي يكسب أكثر من نصف دخله في آسيا، عن نفسه الصيف الماضي، وأخبر المسؤولين الصينيين في ذلك الوقت أنه لم يكن لديه خيار سوى الامتثال للسلطات الأمريكية بشأن هواوي لأنه ملزم بموجب اللوائح المالية الأمريكية بالقيام بذلك.