ربما سمعت ذات مرة أن حاسوب ماك لن يصيبه أي برامج ضارة على الإطلاق، أو أن إغلاق التطبيقات فقط سيؤدى إلى إطالة عمر البطارية، أو أن تصفح المواقع في وضع التصفح الخفي قد يخفي هويتك فعلًا، والكثير غيرها من المفاهيم التقنية التي ثبُت أنها غير صحيحة أو مبالغ فيها، وهنا سنذكر لك مفاهيم تقنية أخرى يجب عليك التوقف عن تصديقها حالًا.

إليك 4 مفاهيم تقنية شائعة يجب عليك عدم تصديقها:

1- لا يمكن تتبعك إذا كان GPS متوقفًا:

هناك مفهوم يقول إنه في حالة توقف ميزة (GPS) في الهاتف، لا يمكن تتبعه، ولكن هذا مفهوم غير صحيح، لأنه حى إذا أوقفت ميزة (GPS) في هاتفك، فلا يزال يمكن تتبعك، بسبب اتصال الهاتف بأبراج الاتصال، وباستخدام هذه البيانات، يمكن حساب الموقع الجغرافي لك بسهولة.

حيث قام باحثون في جامعة برينستون قبل بضع سنوات بتطوير تطبيق يُسمى (PinMe) الذي أثبت أن موقع الهاتف يمكن تحديده فقط باستخدام مستشعرات الهاتف، من خلال قيام التطبيق بجمع تفاصيل، مثل: بيانات البوصلة من جيروسكوب الهاتف واتجاه السفر من مقياس التسارع بالهاتف، ومن ثم أصبح تحديد موقع الهاتف على الخريطة سهلًا للغاية، ولتجنب ذلك يجب عليك إيقاف تشغيل الهاتف بشكل كامل.

2- دع بطارية هاتفك تنخفض إلى الصفر قبل إعادة شحنها:

منذ سنوات، عانت بطاريات النيكل والكادميوم من مشكلة عرفت باسم (تأثير الذاكرة) memory effect، أي مبدئيًا إن لم تفرغ هذه البطاريات بشكل كامل في كل مرة تُستخدم فيها، ستفقد استطاعتها بسرعة.

ولكن الآن لم يعد هذا هو الحال مع بطاريات (الليثيوم أيون) lithium-ion، التي لا تتطلب أي تفريغ للوصول إلى الصفر قبل إعادة شحنها، حيث تقفد بطاريات (الليثيوم أيون) استطاعتها مع دورات الشحن المتكررة، لذلك عندما تبدأ بطارية هاتفك الآن في استنزاف طاقتها بسرعة يجب عليك التخلص منها، والحصول على بطارية جديدة.

3- إشارات الشبكة الكاملة تعني أفضل اتصال:

إذا رأيت إشارات شبكة الإنترنت في هاتفك مكتملة فهذا لا يعني أنك ستحصل على أفضل اتصال شبكة أو سرعة نقل بيانات مثالية، ففي كثير من الأحيان نرى إشارات شبكة كاملة على هواتفنا، لكننا لا نزال نحصل على سرعة إنترنت أبطأ وانقطاع في المكالمات الصوتية.

حيث تُظهر الإشارات الموجودة على هاتفك قوة الإشارات التي تتلقاها من أقرب برج اتصال لك، ولكن في الوقت نفسه لا تمثل قوة الشبكة أو سرعة نقل البيانات، فإذا كان هناك الكثير من الأشخاص متصلين ببرج الاتصال نفسه، فمن المحتمل أنك ستواجه مشكلات في الشبكة بالرغم من اكتمال خطوط إشارة الاتصال في هاتفك.

4- أي تطبيق مكافحة فيروسات سيحمي حاسوبك من جميع أنواع البرمجيات الضارة:

تساعد برامج مكافحة الفيروسات على الحماية من الفيروسات والبرمجيات الضارة، ومع ذلك، لا يمكن لتطبيق مكافحة الفيروسات أن يجعل حاسوبك محمي تمامًا من الإصابة بالبرامج الضارة، حيث لا يمكنك فقط تثبيت تطبيق جيد لمكافحة الفيروسات والبدء في تنزيل ملفات غير معروفة معتقدًا أن البرنامج سيحمي حاسوبك بالكامل.

هناك نوعان من التهديدات الرئيسية التي لا يمكن لتطبيق مكافحة الفيروسات وحده حماية حاسوبك منها، الأول: أي فيروس جديد يظهر عبر الإنترنت، والثاني: برنامج ضار تمكن من السيطرة على حاسوبك بالكامل.