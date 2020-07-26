يُعتبر (Stalkerware) مصطلحًا واسعًا يُشير إلى برمجيات التجسس وتقنيات المراقبة التي تسمح للأشخاص بمراقبة الآخرين سرًا من خلال أجهزتهم دون موافقتهم أو معرفتهم، حيث يمكن للتطبيقات التي تُباع علنًا عبر الإنترنت مساعدة شخص ما على تتبع الرسائل النصية والمكالمات، وتتبع موقعك عن بُعد، وحتى الوصول إلى الكاميرا للتجسس على ما تفعله.

لا ينبغي لأي شخص التطفل على هاتفك أو حاسوبك المحمول، ولكن هذا بالضبط ما يحدث إذا تم تثبيت برمجيات تجسس بطريقة ما في أجهزتك، حيث صُممت هذه البرمجيات لتكون مخفية ويصعب اكتشافها، ولكن هناك بعض الطرق التي تتيح لك اكتشافها، وسنتعرف عليها اليوم.

الجدير بالذكر أن تطبيقات التجسس وبرمجيات التتبع عبر الإنترنت شهدت زيادة بنسبة 51% منذ بداية عمليات الإغلاق في مارس حتى يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مقارنة بشهري يناير وفبراير 2020 وفقًا لنتائج شركة (Avast) الرائدة في مجال منتجات الأمن والخصوصية الرقمية.

فيما يلي كيفية فحص أجهزتك للتحقق من وجود برمجيات Stalkerware للتجسس:

أولًا؛ كيفية التحقق من هاتفك:

1- هواتف آيفون:

الخبر السار لمستخدمي هواتف آيفون هو أنه من المستحيل عمليًا تثبيت برمجيات (Stalkerware) في هواتف آيفون، حيث إن نهج آبل فيما يتعلق بسلامة التطبيقات وأمانها يعني أنه من المستحيل تقريبًا تثبيت تطبيقات للتجسس في هاتفك، لا يسمح نظام التشغيل iOS ببساطة للتطبيقات بالتعمق بما يكفي في برمجيات النظام لتتمكن من مراقبة ما تفعله في هاتفك سرًا.

هناك استثناء واحد لهذا، وهو في حالة كسر حماية هاتف آيفون (Jailbreaking) بحيث يمكن تثبيت أي تطبيق، وبالنظر إلى مدى صعوبة قيام أحدهم بكسر حماية هاتفك في الوقت الحاضر، حيث من المفترض أن يكون هذا الشخص ذو خبرة تقنية ويستعير هاتفك لفترة طويلة من الوقت لكسر الحماية عنه، فمن الصعب تثبيت هذا النوع من تطبيقات التجسس في هاتفك.



وحتى في أسوأ الاحتمالات إذا حدث ذلك فأسهل طريقة للتحقق من وجود برمجيات (Stalkerware) في هاتف آيفون هي البحث عن تطبيقات تُسمى Cydia، أو SBSettings.

إذا وجدت أي من هذه التطبيقات في هاتفك، فهذا يعني أن الهاتف قد أُجريت له عملية كسر الحماية، لذلك احذف التطبيق، ثم قم بإجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى إصلاح الهاتف ومسح كل شيء آخر، لذلك تأكد من حفظ نسخة احتياطية من هاتفك أولاً.

2- هواتف أندرويد:

تُعتبر عملية تثبيت برمجيات التجسس في هواتف أندرويد أسهل إلى حد ما، وعلى الرغم من أنها غير مسموح بها رسميًا حيث تقوم جوجل بحذف أي تطبيقات من متجر جوجل بلاي إذا وجدت أدلة على سلوك يشبه برمجيات (Stalkerware)، ولكن تثبيتها ممكن.

سيحتاج الشخص الذي يريد التجسس عليك الوصول إلى هاتفك لتثبيت تطبيق للتجسس، وهناك الكثير من العلامات التحذيرية التي توضح أن هاتفك مخترق، منها: ارتفاع في درجة حرارة الهاتف، أو نفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وقد ترى أيضًا إشعارات لا تتوقعها، أو أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المعتاد.



غالبًا ما تُخفي تطبيقات التجس رموز تطبيقاتها ولكنها قد تظهر في قائمة التطبيقات الرئيسية تحت اسم بديل غير ضار، يمكنك الانتقال إلى (الإعدادات)، ثم الضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) حيث يمكنك فحص جميع التطبيقات للتحقق، ابحث عن تطبيقات لم تثبتها، كما يمكنك الانتقال إلى قسم (الأمان) والبحث عن عناصر قائمة إعدادات الأمان التي لا تبدو صحيحة، أو التي لم تلاحظها من قبل.

هناك حل أفضل من ذلك؛ وهو الاستعانة بإحدى الأدوات المتخصصة في الكشف عن برمجيات التجسس، مثل: تطبيق Incognito أو Certo أو Kaspersky Antivirus.

ثانيًا؛ كيفية فحص حاسوبك:

تنطبق معظم مبادئ اكتشاف برمجيات (Stalkerware) للتجسس في نظامي التشغيل أندرويد، و iOS على نظامي التشغيل ويندوز، و macOS أيضًا. حيث يحتاج الشخص الذي يريد التجسس عليك الوصول إلى حاسوبك لتثبيت تطبيق التجسس بنفسه، لذلك احرص على تأمين حاسوبك وتجنّب الكشف عن كلمة المرور أو رمز التعريف الشخصي الخاص بالحاسوب حتى لمن هم محلّ ثقة.

تُدرك كل من آبل ومايكروسوفت مشكلة برمجيات التجسس، لذلك تتضمن أنظمة التشغيل أدوات أمنية قادرة على اكتشاف البرمجيات المخفية وحظرها دون أي مساعدة إضافية. وكما هو الحال مع أي نوع آخر من البرمجيات الضارة عادة ما يمكن اكتشاف برمجيات (Stalkerware) من خلال برامج مثل: Avast، و Norton، و Bitdefender، و Malwarebytes.