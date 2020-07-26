صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة Hola VPN لحماية بياناتك مع خصم 95%

التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة إنترنت خاصة في المنزل أو المكتب أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-CBC، وبروتوكولات مثل: IKEv2 / IPsec، و PPTP / L2TP، و DES3، و AES256.