صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة Hola VPN لحماية بياناتك مع خصم 95%

- اشتراك مدى الحياة في خدمة (Hola VPN) لحماية بياناتك Hola VPN Plus: Lifetime Subscription.
- تُعتبر خدمة (Hola VPN) واحدة من أكثر خدمات VPN شعبية في العالم، حيث يستخدمها أكثر من 214 مليون مستخدم في أكثر من 190 دولة حول العالم.
- تتيح لك خدمة (Hola VPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، والاستمتاع الكامل بالمحتوى المفضل لك من أي مكان وفي أي وقت بأداء وسرعة ممتازين.
- توفر وصولًا غير محدود إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة الخاضعة للرقابة أو المحظورة في بلدك مع الحفاظ على أمان نشاط التصفح، وخصوصيتك.
- تستخدم خدمة (Hola VPN) تشفير (AES-256) في جميع خوادمها، وتدعم بروتوكولات VPN المتقدمة، مثل: OpenVPN، و IKEv2 / IPsec، و PPTP / L2TP، و DES3.
- يتيح لك الاشتراك في هذه خطة (Hola VPN Plus) حماية 5 أجهزة، مع تسجيلات دخول متزامنة.
- التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة إنترنت خاصة في المنزل أو المكتب أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-CBC، وبروتوكولات مثل: IKEv2 / IPsec، و PPTP / L2TP، و DES3، و AES256.
- يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 خادم سريع في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لك الوصول إلى مئات المواقع المقيدة جغرافيًا حول العالم.
- لا تحتفظ خدمة (Hola VPN) بأي سجلات لأنشطتك، ولا توجد حدود للنطاق الترددي أو التبديل أو السرعة، مما يوفر لك اتصالات سريعة وموثوقة.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، بالإضافة إلى أجهزة التوجيه، وأجهزة التلفاز الذكية، ومنصات الألعاب.
- كما تتوفر كإضافة لمتصفحات الويب الشهيرة، مثل: كروم، وفايرفوكس، وأوبرا، ومايكروسوفت إيدج.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
717 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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