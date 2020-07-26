صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق QLango لتعلم اللغات مع خصم 50%

- اشتراك مدى الحياة في تطبيق (QLango) لتعلم لغات جديدة QLango Language Games: Lifetime Subscription.
- يتميز تطبيق (QLango) بأسلوبه المختلف في تعلم اللغات الجديدة، حيث يتيح لك تعلم اللغة التي تريدها من خلال ألعاب سريعة وبسيطة وممتعة، ويستغرق أي درس أو لعبة في التطبيق مدة أقصاها خمس دقائق، وغالبًا ما تُستخدم الأمثلة في المحادثات مما يساعدك على تطوير مهارات القراءة والتحدث باللغة الجديدة بسرعة.
- يتميز تطبيق (QLango) بواجهة مستخدم بسيطة تتيح لك تعلم المزيد من اللغات في الوقت نفسه عن طريق الكتابة، والقراءة، والاستماع، والمراجعة. كما صُممت المحادثات في التطبيق للرد بلغة واحدة فقط، بحيث لا تُضيع وقتك في الرد بلغة تعرفها بالفعل، بمعنى أنك تجيب فقط باللغة التي تتعلمها.
- يتكيف التطبيق مع رغباتك في التعلم، حيث يمكنك اختيار تعلم كلمات فقط أو كلمات مع أمثلة، وتحديد طريقة الإجابة على الأسئلة، مما يتيح لك ضبط برنامج التعلم وفقًا لاحتياجاتك.
- يضم التطبيق أدوات مساعدة مدمجة للترجمة النصية والصوتية، والنطق، والتصحيحات التي تساعد على إجراء المحادثات بسلاسة.
- يتيح لك الاشتراك في هذه الخطة الوصول إلى 30 لغة مختلفة للاختيار من بينها ومع الوصول مدى الحياة يمكنك التعلم في أي وقت.
- يدعم التطبيق اللغات الشائعة مثل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، والروسية، والتركية، إلى جانب اللغات الأقل شيوعًا مثل: الفنلندية، والألبانية، والسلوفينية، والكرواتية.
- يتيح لك تطبيق Qlango الاختيار من بين 5 أوضاع تعليمية مختلفة أو تخصيص أي منها أو جميعها، كما يمكنك تعيين خطة أسبوعية للتحكم في تقدمك بانتظام.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 3.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الهاتف الذكي، أو الحاسوب اللوحي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
90 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 44.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 50%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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