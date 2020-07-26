صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق QLango لتعلم اللغات مع خصم 50%

يتميز تطبيق (QLango) بواجهة مستخدم بسيطة تتيح لك تعلم المزيد من اللغات في الوقت نفسه عن طريق الكتابة، والقراءة، والاستماع، والمراجعة. كما صُممت المحادثات في التطبيق للرد بلغة واحدة فقط، بحيث لا تُضيع وقتك في الرد بلغة تعرفها بالفعل، بمعنى أنك تجيب فقط باللغة التي تتعلمها.

