OnePlus Nord يحصل على أول تحديث حتى قبل طرحه في السوق

أعلنت شركة (ون بلس) يوم الخميس عن إطلاق أول تحديث لهاتفها الذكي الأحدث (ون بلس نورد) OnePlus Nord الذي لم يُطرح بعد في الأسواق.

وقالت الشركة الصينية في منشور في المنتدى الخاص بها: “لقد بدأنا في دفع الطرح التدريجي لأول تحديث لنظام OxygenOS لهاتف OnePlus Nord”. ومن المقرر طرح الهاتف في السوق مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

وذكرت (ون بلس) في المنشور أن التحديث يقدم على مستوى النظام البرنامج الثابت المُكيَّف حديثًا لسماعة الأذن اللاسلكية (ون بلس بدز) OnePlus Buds، مما يسهل الاستفادة من الاتصال اللاسلكي. كما يقدم تحسين عملية تشغيل الكاميرا باستخدام الإيماءات، وأداة محسنة لمكالمات الفيديو، وتحسين استقرار النظام، والمشكلات العامة.

وقالت الشركة إن التحديث يأتي مع التصحيح الأمني لنظام أندرويد الخاص بشهر تموز/ يوليو 2020، كما أنه يأتي بتغييرات للكاميرا تتعلق بتحسين كفاءة الطاقة التي تُستهلك حين تسجيل الفيديو بالكاميرا الأمامية بدقة 4K ومعدل 60 إطارًا في الثانية.

وكانت شركة (ون بلس) قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي رسميًا عن (ون بلس نورد) الذي يعد الأول في سلسلة جديدة من الهواتف التي تمتاز بسعر أقل نسبيًا مقارنةً بهواتف الشركة الأخرى.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يجلب بعضًا من الميزات المتاحة في هواتف (ون بلس 8) OnePlus 8 الرائدة، مثل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والشاشة المصنوعة من نوع Fluid AMOLED بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتقنية الشحن السريع Warp Charge 30T.

ويحتوي (ون بلس نورد 5جي) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأمريكية، لذا فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وتَعِد الشركة بأن الهاتف سيحصل على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية لمدة أطول من ذلك، مع الإشارة إلى أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.