هاتف مايكروسوفت القابل للطي أصبح جاهزًا للإطلاق

يبدو أن هاتف شركة مايكروسوفت القابل للطي المسمى (Surface Duo) قد أصبح جاهزًا للإطلاق في غضون الأسابيع القادمة.

ويقترب الجهاز ذو الشاشة المزدوجة من الإطلاق مع ظهور تفاصيل جديدة حوله ضمن موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وتظهر الأجهزة عادةً في قوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل بضعة أسابيع فقط من إطلاقها.

وبالرغم من أن الطلب المقدم إلى اللجنة لا يكشف عن الكثير من المعلومات الجديدة حول (Surface Duo)، لكنه يشير إلى أن مايكروسوفت تهدف إلى إطلاق الجهاز قبل الهدف الأصلي المخطط له في موسم عطلات 2020.

وتصف عملاقة البرمجيات الجهاز ضمن المستندات المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية بأنه جهاز من نوع فابليت (Phablet) برقم النموذج 1930.

وبالرغم من أنه لم يتم التأكد من أنه جهاز (Surface Duo)، إلا أن التفاصيل في الطلب لا تؤدي إلى أي استنتاج آخر ما لم يكن لدى مايكروسوفت هاتف ذكي آخر مزدوج الشاشة يعمل بنظام أندرويد.

ويعمل نموذج 1930 بنظام أندرويد 10، ولديه شاشتين، ويشير أحد المستندات إلى أن هناك أربع تكوينات مع كلتا الشاشتين: مطوية ومغلقة أو مطوية ومفتوحة أو مفتوحة بمقدار 90 درجة أو مسطحة بمقدار 180 درجة.

وإلى جانب ذلك، تم تأكيد أن الجهاز يحتوي على (LTE) و (Wi-Fi) و (Bluetooth) و (NFC)، لكن المستندات لا تقدم الكثير عن أول هاتف ذكي لشركة مايكروسوفت بعد أن تخلت عن أجهزة (Nokia Lumia) العاملة بنظام ويندوز فون (Windows Phone).

وكانت التقارير الصادرة في شهر مايو قد أفادت بأن (Surface Duo) سيعمل بمعالج (Snapdragon 855) – وهو المعالج نفسه الذي استخدمته سامسونج ضمن هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold) الذي تبلغ تكلفته 2000 دولار.

ويأتي هاتف مايكروسوفت القابل للطي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين، ويتميز بكاميرا بدقة 11 ميجابكسل.

ويحتوي الجهاز على شاشتين منفصلتين بقياس 5.6 إنشات متصلتين بمفصلات صممتها مايكروسوفت، ويتحول الجهاز إلى حاسب لوحي بشاشة بقياس 8.3 إنشات.

ويعني هذا التصميم عدم وجود شاشات قابلة للطي باهظة الثمن، بل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بشاشة مزدوجة يسمح للمطورين بتقديم تجارب جديدة على جهاز محمول.

كما أنه مزود بمنفذ (USB-C)، وفتحة (nanoSIM)، وبطارية بسعة 3450 ميلي أمبير، ويدعم قلم (Surface Pen)، ومن المرجح حصوله بشكل سابق على حزمة تطبيقات (Office Mobile)، التي حصلت عليها هواتف (Galaxy Note 10) في العام الماضي.