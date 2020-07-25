مايكروسوفت تجلب مشجعي كرة السلة إلى الملعب

تستخدم الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) وضع (Together Mode) الجديد الخاص بمنصة (Teams) التابعة لشركة مايكروسوفت من أجل وضع مشجعي كرة السلة في الملاعب في تجربة افتراضية أثناء المباريات المباشرة.

وكشفت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر عن (Together Mode)، وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقسيم وجهك وكتفيك ووضعك مع أشخاص آخرين في مساحة افتراضية.

وتستخدم الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) وضع (Teams) الجديد هذا جنبًا إلى جنب مع شاشات LED بطول 17 قدمًا تلتف حول ساحات كرة السلة لوضع المشجعين إلى جوار اللاعبين.

وسيتمكن المشجعون من التفاعل في الوقت الفعلي، وسيتمكن اللاعبون من رؤية ردود الفعل هذه وسماعها.

وتشمل هذه المدرجات الافتراضية على أكثر من 300 معجبًا يستخدمون ميزة (Together Mode) للجلوس جنبًا إلى جنب تقريبًا عبر منصة (Teams).

وسيتمكن المشجعون من مشاهدة البث المباشر للعبة داخل منصة (Teams) جنبًا إلى جنب مع رؤية بعضهم البعض.

وقال جاريد سباتارو (Jared Spataro)، رئيس (Microsoft 365): تمنح هذه التجربة الجديدة المعجبين المشاركين الشعور بالجلوس بجانب بعضهم البعض في مباراة مباشرة دون ترك الراحة والأمان الذي توفره منازلهم.

وأضاف “يختبر اللاعبون في هذه الأثناء التشجيع والدعم وهم يوجهون الكرة نحو الهدف ضمن الملعب ويرون رد فعل المشجعين في الوقت الحقيقي، بينما يشعر المشاهدون الذين ينضمون إلى اللعبة من منازلهم بحيوية الجماهير كما يرون المدرجات الافتراضية المليئة بالمشجعين”.

ولدى الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) أعضاء يشاركون في الجلسات لإزالة أي مشارك يتصرف بشكل غير لائق أو يعطل التجربة.

ويعمل المذيعون على إعادة وضع الكاميرات لتضمين زوايا جديدة للمشجعين الذين يشاهدون في المنزل، وتلتقط الميكروفونات الموجودة في جميع أنحاء الملعب صوت الأحذية الرياضية وارتدادات الكرة المعتاد سماعها.

وإلى جانب تجربة (Teams)، سيتمكن المشجعون أيضًا من التشجيع فعليًا باستخدام تطبيق (NBA)، وتظهر هذه الهتافات الافتراضية على لوحات الفيديو أثناء اللعب مع الرسوم المتحركة.

وتُعد مسألة تعاون مايكروسوفت مع الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) جزءًا من تحالف إستراتيجي شكله الطرفان في وقت سابق من هذا العام.

ووقعت مايكروسوفت صفقة متعددة السنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) لتصبح مزود الذكاء الاصطناعي والسحابة والحاسب المحمول الرسمي للدوري.

ومن المقرر أن يستأنف موسم الدوري الاميركي للمحترفين يوم 30 يوليو، بعد توقفه في شهر مارس بسبب جائحة الفيروس التاجي.

ويُعد هذا الاستخدام المبتكر لمنصة (Teams) جزءًا من عدد من الطرق التي تحاول فيها الرياضات المختلفة حول العالم إيجاد تجارب جماهيرية افتراضية.