صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف نظام Linux مع خصم 98%

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل شيء عن نظام Linux ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على واجهة المستخدم الرسومية والإمكانيات الواسعة لنظام Linux، ومرورًا بالتعرف على الأوامر الشائعة وفهم تكوينات النظام الأساسية، وكذلك كيفية عمل نظام Linux في بيئات الخدمات السحابية مثل تلك المستخدمة في أمازون ويب سيرفس، ومايكروسوفت Azure و Docker، وانتهاءً بالتدرب على اجتياز اختبارات شهادة كومبتيا (CompTIA Linux+ (XK0-004.