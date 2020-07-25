صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف نظام Linux مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف نظام Linux محدثة لعام 2020 The Complete 2020 Learn Linux Bundle.
- عدد الدورات: 12.
- عدد الدروس: 279.
- المدة: 110 ساعة.
- إذا كنت تفكر في الحصول على وظيفة في فرنسا فلابد أن تتعلم اللغة الفرنسية، وإذا كنت تعمل كمصمم فأنت بحاجة إلى معرفة مهارات وأدوات التصميم التي تساعدك في ذلك، وإذا كنت (مطور برمجيات) Software Developer، أو (مهندس أنظمة) Systems Engineer فمن المهم أن تحترف استخدام نظام (لينكس) Linux.
- حيث تعتمد هاتين الفئتين من الوظائف بشكل كبير على نظام Linux، وهو نظام التشغيل المفتوح المصدر الذي تعتمد عليه قواعد البيانات، والتطبيقات، والشبكات التي تستخدمها كبرى الشركات في جميع أنحاء العالم.
- كما زاد الطلب على الوظائف المرتبطة بالحوسبة السحابية كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أفاد موقع (Indeed) للتوظيف أنه بين أكتوبر 2015 وأكتوبر 2019 ، زادت وظائف الحوسبة السحابية بنسبة 55%، كما تتوقع جارتنر أن ينمو سوق الخدمات السحابية بمعدل 3 أضعاف نمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام بحلول عام 2022.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل شيء عن نظام Linux ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على واجهة المستخدم الرسومية والإمكانيات الواسعة لنظام Linux، ومرورًا بالتعرف على الأوامر الشائعة وفهم تكوينات النظام الأساسية، وكذلك كيفية عمل نظام Linux في بيئات الخدمات السحابية مثل تلك المستخدمة في أمازون ويب سيرفس، ومايكروسوفت Azure و Docker، وانتهاءً بالتدرب على اجتياز اختبارات شهادة كومبتيا (CompTIA Linux+ (XK0-004.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول أساسيات نظام (Linux)، حيث ستتعلم كيفية تثبيت النظام في وضع الأوامر، وفهم طريقة توزيع الملفات والمجلدات، وكيفية إدارة الشبكة وجدار الحماية، وإدارة الصلاحيات على الملفات وتثبيت البرامج.
- ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي حيث ستتعلم كيفية استخدام النصوص البرمجية، وكيفية التنقل بين أنظمة الملفات Linux و Unix التي تعتمد عليها وراء العديد من قواعد البيانات الكبيرة. كما ستتعرف على تقنيات أمان Linux، بما يشمل ميزات الأمان المختلفة الموجودة في توزيعات Linux الحديثة، وكيفية استخدام أدوات المراقبة والكشف عن الهجمات الإلكترونية.
- تضم الحزمة دورة كاملة حول توزيعة (Red Hat Enterprise Linux)، حيث ستتعلم كيفية تثبيت RHEL، وإدارة الشبكات، وتكوين الخدمات مثل: NFS، وتعزيز الأمان من خلال ميزات مثل: SELinux.
- كما تضم دورة كاملة حول إدارة خوادم Linux في بيئة الأعمال، وتشمل الموضوعات في هذه الدورة كيفية تثبيت Linux كخادم، وإدارة الشبكات واستكشاف أخطاء نظام التشغيل وإصلاحها، وكيفية تكوين خادم ويب وخادم ملفات وخوادم أخرى شائعة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
3540 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Red Hat Enterprise Linux 8
- Linux Shell Scripting: Basics
- Linux Security Techniques
- Linux in the Cloud
- Linux Command Line
- Linux for Beginners
- CompTIA Linux+ (XK0-004)
- Getting Started with Linux (CompTIA Micro Course)
- Becoming a Linux System Admin
- Becoming a Linux Server Admin
- Becoming a Linux Power User
- Linux Shell Scripting: Advanced