حواسيب ماكنتوش قد تحصل على Face ID

تشير التعليمات البرمجية المكتشفة في أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل (macOS Big Sur) إلى أن حواسيب ماكنتوش قد تحصل على ميزة (Face ID) في وقت ما في المستقبل.

وتتيح لك العديد من نماذج هواتف آيفون وحواسيب آيباد إلغاء قفل الجهاز باستخدام الوجه عبر ميزة (Face ID).

لكن ما تزال هناك حاجة إلى كتابة كلمة المرور على حواسيب ماكنتوش، أو إعداد ساعة آبل الذكية لإلغاء قفل حاسب ماك تلقائيًا، أو استخدم ميزة بصمة الإصبع مع (Touch ID)، وذلك اعتمادًا على نموذج حاسب ماك الموجود.

ويتميز (MacBook Air) و (MacBook Pro) فقط حاليًا بالمصادقة البيومترية من خلال ميزة (Touch ID) المدمجة في لوحة المفاتيح.

وتشير التعليمات البرمجية ضمن النسخة التجريبية الثالثة من (macOS Big Sur) إلى امتداد جديد مع تعليمات برمجية تهدف إلى دعم (PearlCamera)، وهو الاسم الرمزي الداخلي الذي تستخدمه آبل لكاميرا (TrueDepth) و (Face ID).

وتسمح كاميرا (TrueDepth) بتفعيل ميزة (Face ID) في الأجهزة التي تدعم مثل هذه الميزة، مثل (iPhone 11) و (iPad Pro)، لكن لا تتوفر في الوقت الحالي حواسيب ماكنتوش تدعم ميزة (Face ID).

ويقال: إن التعليمات البرمجية تحتوي أيضًا على مقتطفات تشير إلى المصطلحين “FaceDetect” و “BioCapture”.

وترتبط هذه المصطلحات بميزة التعرف على الوجه البيومترية بطريقة ما، وتوضح أن آبل تعد نظام (macOS) للعمل مع (Face ID)، لأن هذه المصطلحات تشبه تلك التي يستخدمها (iOS).

وفي حال شقت تقنية التعرف على الوجه طريقها إلى حواسيب ماكنتوش، فيبدو أنه من الممكن استخدامها لإلغاء قفل الجهاز مع تطبيقات الواقع المعزز التي تحدد وجهك.

ويمكن لميزة (Face ID) ضمن حواسيب ماكنتوش أن تكون مفيدة في حال استخدام الإصدار التالي من متصفح سفاري (Safari)، المفترض صدوره مع (iOS 14) و (macOS Big Sur).

ويسمح الإصدار الجديد من متصفح الويب بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب بدون كلمة مرور عبر استخدام (Touch ID) أو (Face ID) فقط، طالما أن مواقع الويب تدعم هذه الميزة.

ومن المفترض أن تعمل ميزة (Face ID) على جهاز ماك بالطريقة نفسها التي تعمل بها ضمن آيفون وآيباد، وبالإضافة إلى (Face ID)، فإن كاميرا (TrueDepth) تتيح ميزات، مثل (Memoji) وتكاملًا أفضل مع تطبيقات الواقع المعزز.

ومع ذلك، فمن غير الواضح أي أجهزة ماك قد تحصل على ميزة (Face ID)، أو متى يمكنهم الحصول عليها، إذ لا يزال التنفيذ في المراحل المبكرة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعلن آبل عن نموذج ماك جديد مع كاميرا (TrueDepth) لدعم Face ID.