تستخدم شركة جوجل أندرويد لتتبع استخدام التطبيقات المنافسة، وذلك وفقًا لتقرير جديد من موقع (The Information).

ويمنح برنامج داخلي في جوجل يعرف باسم (Android Lockbox) موظفي الشركة إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية تفاعل مستخدمي أندرويد مع التطبيقات والخدمات الشائعة غير التابعة لجوجل.

ويعني البرنامج، الذي يعمل عبر خدمات جوجل المحمولة (GMS)، أنه يمكن للموظفين الاطلاع على البيانات الحساسة حول التطبيقات الأخرى، من ضمنها عدد مرات فتحها ومدة استخدامها.

وتدعي المصادر أن هذه المعلومات قد تم استخدامها لمواكبة المنافسين لخدمة جيميل (Gmail) من جوجل أو لمراقبة استخدام فيسبوك وإنستاجرام.

ويُعتقد أيضًا أن عملاقة البحث قد استخدمت هذه المعلومات للتخطيط لإطلاق منافس تيك توك المسمى (Shorts).

وتشير المعلومات إلى أن موظفي جوجل يجب أن يطلبوا الإذن لرؤية هذه البيانات في بعض الحالات، وأن هذه الطلبات يتم رفضها في بعض الأحيان.

وتأتي الإشارة إلى أن جوجل تستخدم أندرويد لتتبع استخدام التطبيقات المنافسة في الوقت الذي تواجه فيه الأنشطة التجارية للشركة قدرًا كبيرًا من التدقيق فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي (Sundar Pichai)، في الكونجرس، حيث تواجه الشركة تحقيقًا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار من كل ولاية أمريكية تقريبًا، ويقال: إن وزارة العدل تخطط لرفع قضية مكافحة احتكار أيضًا.

وبالرغم من أنه يُعتقد أن هذه التحقيقات تركز على أعمال البحث والإعلان التي تقوم بها الشركة، إلا أنه من غير المرجح أن يتم الترحيب باكتشاف ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بنظام أندرويد.

وتشير المعلومات إلى أن (Android Lockbox) يحصل على أكثر معلوماته إفادة عندما يوافق المستخدمون على مشاركة المعلومات مع جوجل كجزء من عملية إعداد أندرويد.

ويتم إخبار المستخدمين أن هذه البيانات تسمح لجوجل بتقديم تجربة أكثر خصوصية، لكن المعلومات تقول: إنها توفر أيضًا بيانات للبحث التنافسي.

وردًا على تقرير موقع (The Information)، اعترفت جوجل بأن لديها حق الوصول إلى بيانات الاستخدام من التطبيقات المنافسة، لكنها قالت: إن البرنامج عام ويمكن للمطورين الآخرين الوصول إلى بيانات مماثلة.

ومع ذلك، يُعتقد أن مدى وصول جوجل مع البرنامج أوسع بكثير، وذلك بالنظر إلى أنه يغطي أي جهاز بتطبيقات جوجل المثبتة سابقًا، بينما لا يستطيع مطورو البرامج الآخرون رؤية المعلومات إلا من الهواتف التي تحتوي على تطبيقاتهم.

وقالت جوجل: إن البيانات لا تقدم معلومات حول كيفية تصرف الأشخاص أثناء استخدامهم للتطبيقات الفردية، لكنها لم توضح كونها قد استخدمت هذه البيانات لتطوير تطبيقات منافسة.

ويوضح التقرير أن البيانات التي تم جمعها مجهولة الهوية ولا يمكنها تحديد الهوية الشخصية، وتقول جوجل: إن جمع البيانات تم الكشف عنه للمستخدمين وإنهم يتحكمون فيها.

وقال المتحدث باسم الشركة: تم استخدام بيانات استخدام تطبيقات أندرويد منذ عام 2014 عبر مطوري جوجل وأندرويد المفوضين من المصنعين أو مستخدمي أندرويد من أجل الوصول إلى البيانات الأساسية حول استخدام التطبيق لتحليل الخدمات وتحسينها.

ووفقًا للمتحدث الرسمي، يتم الحصول على معلومات استخدام التطبيق عبر واجهة برمجة التطبيقات فقط، ويمكن استخدامها لتخصيص طاقة البطارية للتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، وميزات الرفاهية الرقمية من جوجل، وتحسين اكتشاف التطبيق في متجر جوجل بلاي.

وأضاف المتحدث “واجهة برمجة التطبيقات لا تحصل على أي معلومات حول النشاط داخل التطبيق، وتم الكشف عن مجموعتنا من البيانات للمستخدمين ويمكنهم التحكم فيها”.