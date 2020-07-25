آبل تبدأ بإنتاج هواتف آيفون 11 في الهند

بدأت شركة (فكسكون) Foxconn التي تتعاقد معها شركة آبل إنتاج هواتف آيفون، بإنتاج هواتف آيفون 11 في مصنعها القريب من مدينة تشيناي الهندية، وذلك وفق ما أفاد موقع (تك كرنش) TechCrunch عن مصدر مطلع.

وذكر الموقع أنه قد تم بالفعل شحن مجموعة صغيرة من هواتف آيفون 11 المصنعة محليًا إلى متاجر البيع بالتجزئة، ولكن عائد الإنتاج محدود حاليًا، وذلك حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الأمر. وقال أيضًا: إنه لدى شركة آبل عامةً طموحات لزيادة جهودها في الإنتاج المحلي في الهند.

ويُعتقد أن الإنتاج المحلي لهواتف آيفون 11 الحالية يوضح التزام آبل الإضافي تجاه الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث تستكشف طرقًا لتقليل اعتمادها على الصين، التي تنتج الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الوقت الراهن.

وبدأت شركة (ويسترون) Wistron التي هي أيضًا أحد شركاء التصنيع لشركة آبل ومقرها تايوان، بتجميع هواتف آيفون القديمة لأول مرة في عام 2017. ولكن حتى الآن، لم تتمكن آبل من الحصول على شريك تجميع ينتج هواتف آيفون الأحدث في الهند.

وتعمل (ويسترون) – التي صنعت محليًا هواتف: آيفون إس إي، وآيفون 6إس، وآيفون 7 القديمة في مصنعها بمنطقة بنغالور الهندية – حاليًا على تجميع هواتف آيفون 10آر في الهند. وقال مصدر (تك كرنش): إن شركة آبل توقفت عن الإنتاج المحلي لأجهزة آيفون إس إي، وآيفون 6إس العام الماضي.

ونشر (بيوش جويال) – وزير التجارة والصناعة الهندي – اليوم الجمعة تغريدة قال فيها: إن شركة آبل قد بدأت بتجميع هواتف آيفون 11 في الهند.

ويُشار إلى أن تجميع الهواتف في الهند يتيح لموردي الهواتف الذكية، ويشمل ذلك آبل، تجنب ما يقرب من 20% من رسوم الاستيراد التي تفرضها الحكومة الهندية على المنتجات الإلكترونية المستوردة.

وقد وقعّت شركات، مثل: شاومي، وفيفو، وسامسونج، وأوبو، وون بلس، إضافة إلى شركات أخرى من سوق الهواتف الذكية، في السنوات الأخيرة صفقات مع الشركات المصنعة في الهند لإنتاج الكثير من الهواتف المباعة محليًا.