Vivo تعلن عن vivo Y51s.. أرخص هواتفها الداعمة لشبكات 5G

أعلنت شركة (فيفو) Vivo اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الأحدث (فيفو واي51إس) vivo Y51s الذي يجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى فئة الهواتف المتوسطة.

ويتشارك الهاتف الجديد مع هاتف الشركة الآخر (واي70إس) Y70s – الذي أُعلن عنه أواخر شهر أيار/ مايو الماضي بسعر منافس ودعم 5G – في عدد من المواصفات، مثل: الشاشة التي تأتي من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، والمعالج الثماني النوى Exynos 880 5G، والبطارية التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

وتحتوي شاشة (واي51إس) ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي في الزاوية العليا اليسرى بدقة 8 ميجابكسل، وهي نصف الدقة التي تأتي بها كاميرا (واي70إس) الأمامية.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. ويمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K.

ويحتوي (واي51إس) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولأن شاشة الهاتف من نوع LCD، فإن حساس البصمة يأتي في زر جانبي.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 10.5 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. أما البطارية التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، فهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB.

ويتوفر هاتف (واي51إس) بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، وذلك بسعر 256 دولارًا أمريكيًا. وهو متاح للحجز عبر موقع شركة فيفو في الصين، وسيبدأ البيع في 29 تموز/ يوليو الجاري.