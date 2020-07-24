Realme تعتزم إطلاق Realme C15 الأسبوع المقبل

أعلنت شركة (ريلمي) نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي سي11) Realme C11 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويتوفر بسعر لا يتجاوز 100 دولار أمريكي.

وباعت الشركة الدفعة الأولى من الهاتف البالغ عددها 150,000 وحدة في غضون دقيقتين عند إطلاقها في الهند، والآن يبدو أن الشركة تعتزم إطلاق هاتف آخر شبيه ولكن أكبر باسم (ريلمي سي15) Realme C15، ومن المقرر إطلاقه في إندونيسيا خلال الأسبوع المقبل.

ومع أن مواصفات الهاتف القادم لا تزال شحيحة، إلا أن التسريبات تذكر أن البطارية ستأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة، وسيحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Helio G35، وستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل.

وتذكر التسريبات أيضًا أن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) ستأتي بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، ما يعني أن الأداء العام للهاتف سيكون أفضل من هاتف (ريلمي سي11) الذي يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم واحد هو 2 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، سيقدم الهاتف كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وكاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع على شكل قطرة ماء فستكون بدقة 5 ميجابكسل.

وللمقارنة، جاء هاتف (ريلمي سي11) مع شاشة بقياس 6.5 بوصات، وبدقة +HD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل. ويمتاز (ريلمي سي11) أيضًا بأنه أول هاتف من ريلمي يقدم تصميمًا جديدًا للكاميرات الخلفية يضع كاميرتين – الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق – في نظام مربع الشكل، مع ضوء LED Flash وعبارة “كاميرا ذكية” AI Camera.