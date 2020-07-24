ولايات أميركية عديدة تحقق مع آبل في الممارسات التجارية الخادعة

تحقق العديد من الولايات الأميركية مع شركة آبل في مسألة الخداع المحتمل للمستهلكين، وذلك وفق ما كشفت وثيقة من شهر آذار/ مارس الماضي حصلت عليها مجموعة مراقبة خاصة بالتقنية.

ووفقًا للوثيقة التي حصلت عليها مجموعة (مشروع الشفافية التقنية) Tech Transparency Project، فإنه يمكن للمدعي العام في ولاية تكساس مقاضاة شركة آبل لانتهاكها قانون الممارسات التجارية الخادعة في الولاية، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق المتعدد الولايات. ولم تقدم الوثيقة أية تفاصيل إضافية.

وواجهت الشركة دعاوى قضائية جماعية من المستهلكين الذين زعموا أنها خدعتهم بشأن إبطاء أداء أجهزة آيفون ذات البطاريات القديمة. وافقت الشركة على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية واحدة في وقت سابق من العام الحالي.

وتواجه الشركة أيضًا دعاوى قضائية تدعي أنها عرفت وأخفت عن المستخدمين كيف كانت لوحات المفاتيح المسماة “الفراشة” في أجهزة الحاسوب المحمولة (ماك بوك) MacBook عرضة للفشل.

ويأتي التقرير الجديد في حين تدافعت شركة آبل عن سياسات متجر التطبيقات App Store من خلال دراسة وجدت أن الرسوم والممارسات في متجر تطبيقات آبل تتماشى إلى حد كبير مع الأسواق الرقمية الأخرى، التي من ضمنها متجر تطبيقات جوجل ومتجر تطبيقات أمازون.

وزعم المطورون لسنوات أن الشركة تشارك في سلوك غير تنافسي، مع تركز الشكاوى على اقتطاع آبل نسبة 30 في المئة من عائدات السلع الرقمية. كما تتحدث الشكاوى عن ممارسات العمل غير التنافسية، مثل مطالبة المطورين باستخدام نظام الدفع من آبل في عمليات الشراء الرقمية.

وقدمت الشركة من خلال الدراسة – التي أعدتها شركة Analysis Group بطلب من آبل – بعض الحجج التي تدافع من خلالها عن متجر التطبيقات.

هذا، ويُعد متجر التطبيقات App Store أحد أهم خدمات آبل، وهو يمثل الطريقة الوحيدة لتثبيت التطبيقات على أجهزة الشركة.