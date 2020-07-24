مايكروسوفت تطلق تحديثًا لنظام ويندوز 10 لإصلاح بعض الأخطاء.. إليك كيفية تثبيته

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا اختياريًا جديدًا لإصدارات نظام التشغيل ويندوز 10 – التي تحمل أرقام 1809، و 1903، و 1909 – يعالج عددًا من الأخطاء التي تسبب فيها تحديث نظام التشغيل الأخير.

الجدير بالذكر أن هذا هو التحديث الأول منذ أن أعلنت مايكروسوفت خلال شهر مارس الماضي أنها ستوقف إصدارات التحديثات غير الأمنية الاختيارية مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

بالنسبة لإصدرات ويندوز 10 الثلاثة؛ يعمل التحديث على إصلاح مشكلة تسببت في توقف خاصية (Magnifier) في برنامج (مايكروسوفت إكسل) Microsoft Excel عن العمل في سيناريوهات معينة، ونتيجة لذلك كان البرنامج يتوقف عن العمل أيضًا.

وبالنسبة لإصداري 1903 و 1909 يعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلات (File Explorer) التي تسببت في توقف مستكشف الملفات عن العمل عند تصفح الصور بصيغة RAW، وأنواع الملفات الأخرى، كما قامت مايكروسوفت أيضًا بتحديث مستكشف الملفات للسماح للمستخدمين بحذف عمليات البحث السابقة من مربع البحث.

يعمل التحديث ايضًا على إصلاح مشكلة طويلة الأمد تمنع الوصول إلى الإنترنت في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10 عند استخدام مودم LTE لشبكة لاسلكية واسعة النطاق (WWAN) للاتصال بالإنترنت بعد تثبيت تحديث مايو KB4556799 في إصداري 1903 و 1909

حيث تسبب التحديث التراكمي لنظام ويندوز 10 – الذي يحمل رقم KB4556799 – الذي صدر في 12 مايو في عدم تمكن بعض حواسيب ويندوز 10 التي تستخدم أجهزة مودم (WWAN LTE) من الاتصال بالإنترنت على الرغم من أن مؤشر حالة اتصال الشبكة (NCSI) يُظهر حالة الوصول إلى الإنترنت.

كما سيُعالج بعض المشكلات الأخرى منها:

مشكلة منع النظام من التعرف على الكاميرا أثناء استخدام ميزة الأمان (Windows Hello).

مشكلة منع بعض ميزات أمان العائلة من العمل في الأجهزة التي تعمل بمعالجات (ARM64).

مشكلة عدم إمكانية استخدام وظيفة المشاركة في مايكروسوفت أوفيس.

مشكلة وضع (Microsoft Edge IE) التي تحدث عند فتح مستندات متعددة من موقع SharePoint.

إذا كنت تريد تنزيل هذا التحديث في جهازك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.