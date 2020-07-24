قبل سنوات، كانت مشاركة الألعاب عملية صعبة بعض الشيء، حيث يجب عليك الذهاب إلى منزل صديقك والبحث في مجموعة أقراص ألعاب PS4 التي يمتلكها للعثور على اللعبة التي تريدها، ولكن الآن تغيرت الأمور، حيث أصبح من السهل أن تُشارك مكتبة ألعاب PS4 الرقمية كاملة بسهولة مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد العائلة.

توفر شركة سوني إمكانية مشاركة الألعاب في منصة الألعاب (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4، مع صديقك أو أحد أفراد عائلتك، حتى تتمكنا من لعب اللعبة نفسها معًا.



كيف يمكنك مشاركة الألعاب في منصة PlayStation 4؟

هناك حيلة بسيطة ستتيح لك مشاركة مكتبة الألعاب الرقمية في منصة PS4 كاملة مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، ولكن يتطلب تنفيذها تحديد من تريد أن تشاركه هذه المكتبة الكاملة، وأن تتوجه إلى حيث يحتفظ بمنصة PS4 الخاصة به لإتمام هذه الخطوات:

بعد التوجه إلى صديقك؛ افتح منصة ألعاب PlayStation 4 الخاصة به، ثم سجل الدخول باستخدام حسابك الشخصي على شبكة بلاي ستيشن.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إدارة الحساب) Account Management.

حدد خيار (Activate as Your Primary PS4)، ثم قم بتأكيد هذا الاختيار عن طريق الضغط على خيار (تنشيط) Activate.

هذا كل شيء، الآن سيرى صديقك جميع ألعابك في مكتبته، ويمكنه تنزيلها وتشغيلها.

أشياء يجب عليك مراعاتها عند مشاركة الألعاب مع أصدقائك:

كن على علم أنه إذا احتجت في أي وقت إلى إجراء أي تغييرات مهمة في حسابك أو إعدادات المستخدم، على سبيل المثال: إذا قمت بالترقية إلى (PlayStation 4 Pro) فسيتعين عليك إعادة العملية بأكملها.

كما سيحتاج الشخص الذي شاركت حسابك معه إلى إلغاء تنشيط الجهاز باعتباره نظام PS4 الأساسي لحسابك حتى تتمكن من إعداد منصة الألعاب الخاصة بك بشكل صحيح، ونظرًا لهذه القيود ننصح بشدة بمشاركة الحسابات مع الأصدقاء المقربين الذين تثق فيهم، أو أفراد العائلة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط منصة الألعاب عن بُعد باستخدام أداة (إدارة حساب بلاي ستيشن) PlayStation Account Management في متصفح الويب في حالة حدوث أي ظروف غير متوقعة، ومع ذلك، يُسمح بهذه العملية مرة واحدة فقط كل ستة أشهر.

كما يمكنك مشاركة حسابك مع عدد غير محدود من الأشخاص ولكن يمكنك فقط تنفيذ هذه العملية، والتي تسمح لك بلعب اللعبة نفسها على منصتي PS4 في الوقت نفسه مع شخص آخر.

وتذكر أنه لا يمكنك استخدام هذه الطريقة إلا مع شخص واحد فقط، لأن تجربتها مع أكثر من صديق ستؤدي إلى وضع علامة على حسابك وحظره، لذا كن حذرًا للغاية.

