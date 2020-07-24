صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق على لينكدإن مع خصم 97%

الحزمة الكاملة للتسويق والمبيعات عبر لينكدإن The Complete LinkedIn Marketing & Sales Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 677.

المدة: 42 ساعة.

تُعتبر (لينكدإن) LinkedIn أكبر بكثير من مجرد منصة تقدم لك خدمة إنشاء ملف سيرة ذاتية رقمي، وإيجاد فرص عمل جديدة، فهي بمثابة مكان رائع لبناء علامتك التجارية، وتوسيع شبكة علاقاتك، وجذب عملاء جدد.

في الفترة الأخيرة؛ تطورت منصة لينكدإن، حيث تضم الآن أكثر من 600 مليون عضو ، وتصل نسبة المستخدمين النشطين عليها شهريًا لأكثر من 48%، وبصفتها أكثر المنصات المهنية انتشارًا يستخدمها حوالي 90 مليون من كبار المؤثرين senior-level influencers، و 63 مليون من صانعي القرار، وهذا يعني أنه قد حان الوقت لاستغلال كل هذه الفرص لزيادة العملاء المحتملين، وإنشاء شراكات تجارية فعالة، وتوسيع نطاق عملك.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التسويق عبر منصة لينكدإن؛ ابتداءً من كيفية توليد العملاء المحتملين، وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب، وانتهاءً بكيفية زيادة المبيعات.

كما تضم هذه الحزمة دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني، لتعلم تقنيات التسويق عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتعلم كيفية تحسين محركات البحث SEO، والتعامل مع إعلانات جوجل، مما يساعدك على إنشاء حملات ترويجية قوية ومربحة من شأنها أن تميز عملك.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بعد كل دورة.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Linkedin Marketing

The Complete Digital Marketing Course

LinkedIn Marketing: Build a Brand & Generate Leads

Build the Best Resume & LinkedIn Profile by an Award-Winning Professor

The Complete Job, Interview, Resume, LinkedIn & Network Guide

Resume Writing E-Book Course + 45 Templates & LinkedIn Optimization Tips

Linkedin Breakthrough the 80:20 Way

The #1 LinkedIn Marketing & Sales Lead Generation Blueprint

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