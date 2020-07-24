صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي مع خصم 97%

حزمة المحترفين في التصوير الفوتوغرافي The Professional’s Guide to Photography Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 346.

المدة: 38 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: كيفية عمل كاميرات DSLR، والعدسات بالإضافة إلى الجانب الفني للتصوير الفوتوغرافي حيث ستتعلم كيف تؤثر الإضاءة، وسرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، و ISO، وغيرها على صورك. كما ستتعرف على الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لإنتاج صور عالية الجودة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التصوير الفوتوغرافي الاحترافي لحفلات الزفاف، حيث ستتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته لتكون ناجحًا ابتداءً من كيفية التقاط صور فريدة، وطريقة التسعير المربحة وحتى كيفية التسويق لعملك باحترافية.

كما تضم هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية تحرير الصور باحترافية، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن احتراف التصوير الفوتوغرافي. ستتعلم كيفية استخدام أكثر من برنامج من برامج شركة أدوبي ويشمل ذلك كل من: Adobe Lightroom، و Adobe Photoshop، و Adobe After Effects.

ستتعلم كيفية تحليل إعدادات الإضاءة والمنظور والكاميرا للتنبؤ بمدى دمج صورتين، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي في الفوتوشوب لتتعلم كيفية إجراء تعديلات مخصصة، وكيفية تحسين صورك باستخدام Adobe After Effects، وإنشاء تأثيرات لا يمكن إنشاؤها باستخدام Photoshop، وكيفية إجراء تغييرات جذرية في اللون، وإنشاء أنماط متكررة تساعدك على زيادة الإنتاجية.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1592 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.