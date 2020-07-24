صفقة اليوم.. احترف مجال الأمن الإلكتروني مع خصم 93%

حزمة احتراف الأمن الإلكتروني The Four Volume Cyber Security Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 521.

المدة: 53 ساعة.

زاد الاهتمام بمجال الأمن الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ففي السنوات الخمس الماضية وحدها تضاعفت عمليات بحث جوجل عن مصطلح الأمن الألكتروني إلى أكثر من خمسة أضعاف بسبب زيادة خروقات البيانات التي وصلت لكبرى الشركات.

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على وظائف الأمن الإلكتروني والحاجة إلى متخصصين محترفين قادرين على التصدي للهجمات الإلكترونية التي أصبحت في ازدياد مستمر.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف تأمين الشبكات، وكيفية فحص الثغرات الأمنية لاكتشاف مخاطر الأمان عبر الشبكة بأكملها، كما ستتعرف على أنواع البرمجيات الضارة وكيفية التصدي لها، ومنع التتبع، وأكثر من ذلك بكثير.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية بناء الشبكات، وحماية الخصوصية وإخفاء الهوية، وكيفية التعامل مع البرمجيات الضارة. كما ستتعرف على الأنواع المختلفة من جدران الحماية المتاحة، مثل: Iptables & PF، وطرق حماية أنظمة التشغيل.

ستتعرف أيضًا على كيفية اختراق شبكة (الواي فاي) WiFi، وكيفية استخدام أدوات مثل: Wireshark، و Tcpdump، و Syslog لمراقبة الشبكة، وكيفية التغلب على مشكلات التتبع والخصوصية.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تقنيات التشفير المتقدمة لحماية الأجهزة، وكيفية الكشف عن التهديدات ومراقبتها، مثل: البرمجيات الضارة والمتسللين، كما ستتعرف على أهم برامج مكافحة الفيروسات، وكيفية عملها، وكيفية اختيار الأفضل منها.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 555 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Cyber Security Volume I: Hackers Exposed

Cyber Security Volume II: Network Security

Cyber Security Volume III: Anonymous Browsing

Cyber Security Volume IV: End Point Protection

الحصول على الصفقة: من هنا.