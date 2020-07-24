إطلاق معالج Dimensity 720 لجلب 5G إلى الهواتف الرخيصة

أعلنت شركة (ميدياتك) MediaTek عن معالجها الجديد (ديمنسيتي 720) Dimensity 720 الذي يجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف من الفئة المتوسطة المنخفضة. كما أنه الأول من الشركة في سلسلة Dimensity 700.

وقالت الشركة في بيان: إن المعالج الجديد صُنع بتقنية 7 نانومتر، وهو ثماني النوى مع نواتين من نوع Cortex-A76 بتردد 2 جيجاهرتز، و6 نوى من نوع Cortex-A55 بالتردد ذاته، بالإضافة إلى وحدة معالج الرسوميات Mali-G57 MC3.

ويدعم معالج Dimensity 720 شاشات الهواتف بدقة قصوى هي 2520×1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز. كما يدعم ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDD4x بحجم أقصى هو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.

ويدعم المعالج أيضًا وجود كاميرتين بدقة قصوى هي 20 ميجابكسل + 16 ميجابكسل، أو كاميرا واحدة بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى دقة قصوى لتسجيل الفيديو هي 4K، ويدعم ميزات الفيديو: HDR-ISP، و Multi-Frame NR، و Depth Engine.

وفيما يتعلق بقدرات دعم شبكات الجيل الجامس 5G، يدعم المعالج الجديد معيار 6 جيجاهرتز الفرعي. ولمعالجة استهلاك الطاقة العالي نسبيًا لشبكات 5G، تعتمد (ميدياتك) على ما يسمى بتقنية 5G UltraSave لتوفير بعض الطاقة.

ويدعم المعالج أيضًا تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية APU المتقدمة للتعلم الآلي. هذا؛ وستُطلق الهواتف التي تحتوي معالج Dimensity 720 الجديد خلال الأشهر المقبلة، وبالنظر إلى أن متوسط أسعار الهواتف التي تحتوي معالج Dimensity 820 هو 250 دولارًا أميركيًا، فيُتوقع أن تطلق هواتف Dimensity 720 بسعر أقل.