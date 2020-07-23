iOS 14.. كيفية تغيير التطبيقات الافتراضية

واحدة من المزايا الجديدة والأكثر انتظارًا لنظامي iOS 14 و(iPadOS 14) هي خيار تغيير المتصفح الافتراضي وتطبيقات البريد الإلكتروني، حيث سيتعين على المستخدمين الانتظار حتى يقوم المطورون بتحديث تطبيقاتهم لتكون متوافقة مع نظام iOS 14 من أجل تعيينها كتطبيقات افتراضية، ومع ذلك، تمكن فريق (9to5Mac) من تجربة هذه الميزة الجديدة لمعرفة كيفية عملها.

منذ بداية إطلاق هاتف آيفون، لم يتمكن مستخدمو (iOS) من تعيين تطبيقات الطرف الثالث بشكل افتراضي، بينما يمكنهم تثبيت متصفح جوجل كروم و (Spark) والتطبيقات الأخرى على جهاز آيفون أو آيباد، لكن سيفتح النظام دائمًا متصفح سفاري و(Mail) عند النقر على أي عنوان (URL) أو عنوان بريد إلكتروني.

أعلنت آبل هذا العام أن المستخدمين سيتمكنون أخيرًا من استبدال هذه التطبيقات بأخرى من (App Store) عند الحصول على نظام iOS 14 ولكن التفاصيل غير واضحة حتى الآن، لكن تمكن (9to5Mac) من إلقاء نظرة فاحصة على خيار تغيير المتصفح الافتراضي في نظام iOS 14 الجديد، والذي لا يزال غير متاح إلا للمستخدمين الذين يشغلون الإصدار التجريبي.

عندما يكون لديك متصفح ويب متوافق مثبت على جهاز آيفون أو آيباد، يعرض نظام (iOS) خيار (تطبيق المتصفح الافتراضي) الجديد ضمن إعدادات التطبيق. من هناك، يمكنك تعيين هذا التطبيق ليكون متصفحك الافتراضي بدلاً من متصفح سفاري، والعملية ذاتها تنطبق على البريد الإلكتروني.

يطالب (iOS) المستخدم بتأكيد أنه سيتم فتح مواقع الويب أو عناوين البريد الإلكتروني في تطبيق آخ ، ويختفي مربع الحوار بمجرد تأكيده للمرة الأولى، حتى الآن يعمل كل شيء كما هو متوقع، حيث تعمل هذه التطبيقات كبدائل لمتصفح سفاري و(Mail).

يجب مراجعة كل تطبيق والموافقة عليه من قِبل شركة آبل قبل إتاحته على متجر التطبيقات، لذلك لا تتوقع الوصول إلى هذه الميزة قبل الإصدار الرسمي من نظام iOS 14 لكافة المستخدمين حول العالم هذا الخريف.