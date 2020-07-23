على الرغم من وجود قائمة طويلة من الميزات التي تجذبك للاشتراك في خدمة (نتفليكس) Netflix لبث الفيديو عبر الانترنت، إلا أنه في بعض الأحيان ستواجه بعض مشاكل الأداء في الخدمة، وقد تظهر لك سواء أثناء استخدام إصدار الويب من الخدمة في حاسوبك، أو عند استخدام التطبيق في هاتفك.

إليك 5 من أبرز مشاكل الأداء في نتفليكس وكيفية إصلاحها:

1- مشكلة في التطبيق نفسه في جهازك:

إذا وجدت أن التطبيق لا يستجيب عند تشغيله في كل مرة تحاول استخدامه، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على هذه المشكلة، والكثير من المشاكل قد تكون في الجهاز نفسه وليس من الخدمة.

لمستخدمي الهواتف الذكية يجب عليهم إيقاف التطبيق، أو إيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى، إذا لم يستجب التطبيق، فستحتاج إلى حذف التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى.

2- ظهور رمز الخطأ 12001في أجهزة أندرويد:

يشكو العديد من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد من رؤية رمز الخطأ 12001 كلما حاولوا استخدام التطبيق في أجهزتهم، حيث تظهر هذه المشكلة على كل من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

السبب في ذلك، هو وجود بيانات قديمة محفوظة في الذاكرة المؤقتة في جهازك، ومن ثم ستحتاج إلى حذف هذه البيانات حتى يعمل التطبيق مرة أخرى بشكل صحيح، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي.

اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) Apps and notifications، ثم اضغط على (إظهار جميع التطبيقات) See all apps.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق (نتفليكس) Netflix واضغط عليه.



من القائمة الفرعية لتطبيق (نتفليكس)، اضغط على خيار (التخزين وذاكرة التخزين المؤقت) Storage and cache.

اضغط على خيار (مسح التخزين) Clear storage، ثم اضغط على خيار (مسح ذاكرة التخزين المؤقت) Clear cache.

3- تعذر تنزيل المحتوى من نتفليكس:

في عام 2016، قدمت (نتفليكس) ميزة تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال، حيث يمكنك تنزيل الأفلام والعروض لمشاهدتها لاحقًا، ولكن إذا كنت تجد صعوبة في تنزيل المحتوى، فهناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها:

تأكد من أن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لم تُجري له عملية (كسر حماية) Rooting.

تأكد من أن هاتف أندرويد يعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 4.4.2 أو إي إصدار أحدث، ولمستخدمي آيفون يجب أن يعمل بإصدار iOS 8 أو أي إصدار أحدث.

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق (نتفليكس) في جهازك.

يحب أن يكون لديك سعة تخزين كافية في جهازك.

4- ظهور رمز الخطأ 1012 في أجهزة آي أوإس:

رمز الخطأ 1012 يظهر بشكل حصري لمستخدمي نظام التشغيل آي أوإس، حيث يشير إلى وجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، ومن ثم لا يمكن لتطبيق (نتفليكس) الوصول إلى الخوادم الخاصة به لبث المحتوى.

لمعالجة هذه المشكلة، يجب عليك إيقاف تشغيل شبكة الإنترنت المنزلية وإعادة تشغيلها مرة أخرى، إذا لم تنجح الخطوة السابقة، فستحتاج إلى إعادة تعيين تطبيق (نتفليكس) من إعدادات الهاتف، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو آيباد.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تعيين) Reset إلى وضع التشغيل.

5- ظهور شاشة سوداء في أجهزة سطح المكتب:

إذا كنت تشاهد محتوى (نتفليكس) على جهاز سطح المكتب، وبدأ يظهر لك شاشة سوداء كلما حاولت تشغيل مقطع فيديو، لحل هذه المشكلة، قم بتطبيق الخطوات التالية: